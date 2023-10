Siga estas recomendaciones para proteger la seguridad de sus aplicaciones bancarias

Las aplicaciones facilitan mucho las transacciones financieras que se realizan de manera virtual a través de dispositivos móviles como celulares, computadores o tabletas. Sin embargo, la banca móvil entraña riesgos ya que los ciberdelincuentes están siempre atentos a aprovechar cualquier descuido para cometer sus fechorías.



Los ciberdelincuentes se han vuelto expertos en suplantación de identidad y en la utilización de páginas apócrifas. Ante esto existen varias recomendaciones de prácticas seguras para proteger la información personal y las transacciones que se hacen en línea.

Las principales amenazas

Según Seguros Sura, los principales riesgos que enfrenta una persona cuando utiliza esas plataformas virtuales son:



Suplantación de identidad: los ciberdelincuentes buscan contactar a las personas mediante diversos medios para robarles datos personales y financieros.



Acceso desde redes públicas no seguras: las redes de wi-fi gratuitas y públicas son poco seguras y pueden ser utilizadas para robar tu información.



Phishing: a través de la suplantación de identidad de alguien de confianza esta modalidad busca robar datos personales.

El spoofing es conocido por ser una falsificación de la página web por medio de diferentes técnicas. Foto: iStock

Páginas falsificadas: estas pueden se parecen a las de su banco, pero son páginas falsificadas para que introduzca sus datos. Correos y páginas web lo pueden redirigir a esas páginas.



Keyloggers: son softwares que pueden ser instalados en los dispositivos y se utilizan para registrar las teclas que usted usa para de esta esta manera capturar sus accesos, robar sus contraseñas y entrar a sus cuentas.

Recomendaciones para evitar ciberdelitos

Ambito.com realiza una serie de recomendaciones para evitar los ciberdelitos. Son los siguientes:



Es importante utilizar contraseñas difíciles de adivinar y cambiarlas regularmente. Use una contraseña distinta para cada una de sus cuentas y guárdelas en un lugar seguro.



No comparta nombres de usuario, contraseña, números de tarjeta de crédito, etc. con nadie.



No guarde contraseñas o usuarios en las notas de su celular.



Revise regularmente las transacciones en las app para detectar cualquier actividad sospechosa.

La violación de datos personales ha sido la modalidad más recurrente de ciberdelitos. Foto: iStock

Utilice solo redes wi-fi seguras y confiables al acceder a su aplicación bancaria.



Recuerde cerrar sesión en dispositivos compartidos y nunca realice una transacción o consulta bancaria si está conectado a una red de wi-fi pública.



Active la autenticación de dos factores: esta agrega una capa adicional de seguridad a su cuenta.



Descargue sólo aplicaciones bancarias desde la tienda oficial de aplicaciones o verifique que sean de una fuente confiable.



No descargue aplicaciones provenientes de links.



Ajuste la cantidad de transacciones diarias a realizar y los montos máximos en cada una de estas, así evita un desfalco de gran cuantía.



Mantenga actualizado el sistema operativo y el antivirus licenciado de sus dispositivos, programas y aplicaciones instaladas.



Desactive el bluetooth cuando no lo necesite, ya que es una conexión inalámbrica que permite conectar varios dispositivos entre sí y puede ser aprovechada por ciberdelincuentes.

