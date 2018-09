Sáquele más provecho a su perfil de LinkedIn

Tener un perfil en LinkedIn, la red social profesional que facilita el contacto entre empresas y empleados, no es suficiente para garantizar que usted encuentre las mejores oportunidades laborales o que lo descubran posibles reclutadores. Es importante que interactúe, publique y comente. Incluso si no está buscando trabajo, todo esto le ayudará a ampliar su red de contactos.



“LinkedIn no es un lugar estático, no es solo abrir el perfil y esperar”, señala Milton Beck, gerente general de la empresa para Latinoamérica.

Esta plataforma, que fue lanzada en el 2003, ha revolucionado la manera de buscar empleo en internet. Cerca de 20 millones de compañías están suscritas, y solo en Colombia hay alrededor de 120.000 publicaciones de puestos de trabajo.



Por eso, así no esté buscando trabajo, es importante que siga algunas de estas recomendaciones, que le pueden ayudar a alcanzar sus objetivos profesionales.

No pare de publicar

Administrar, leer y publicar. Estas son las tres prácticas más importantes que debería aplicar en su red de LinkedIn, según recomienda Milton Beck, vocero de la compañía. “Más que trucos o secretos, es saber utilizar el tiempo dentro de la plataforma”, resalta. Recuerde que cuando usted hace una publicación, puede ver un resumen de los usuarios que la vieron con información como las empresas en las que trabajan esas personas, los cargos que tienen o la ciudad en donde viven. “Lo importante es mandar mensajes, leer los artículos que otros escriben y hacer comentarios. Cuando envíe solicitudes, es recomendable que incluya unas líneas en las que explique por qué está haciendo ese contacto”, comenta Beck, quien agrega que también se aconseja visitar otros perfiles y seguir las empresas en las que le interesa trabajar. “Eso le ayudará a mantenerse actualizado”, añade.

El inglés ayuda

Si está interesado en buscar oportunidades laborales en otros países, LinkedIn le ofrece la opción de crear su perfil en otro idioma. Hoy, ser bilingüe es uno de los requisitos que más solicitan las compañías, así que describir su experiencia en inglés puede ser un plus.



“Los reclutadores hacen búsquedas usando términos en inglés, así que pueden encontrarlo más fácil”, afirma Beck.



Tenga en cuenta que no estamos hablando de crear necesariamente otro perfil, sino que LinkedIn le da la opción de pasarlo a la otra lengua. Para hacerlo, vaya a su perfil y en la parte superior derecha verá una pestaña que dice: ‘Añadir perfil en otro idioma’. A continuación deberá seleccionar el idioma que desea e ingresar su nombre y apellido. Tenga presente que, si bien algunas partes se pueden traducir automáticamente, la mayoría de las secciones y los contenidos deberán ser añadidos uno a uno por el usuario.

Incluya videos

Agregar videos o elementos multimedia en los que se muestra o resalta de alguna forma su trabajo es, según Beck, una de las estrategias que ayudan a hacer más llamativo su espacio en la red social.



“Muchos olvidan lo importante que es publicar archivos o documentos. Por ejemplo, un arquitecto puede incluir un proyecto; un músico, un video de una presentación; un periodista, un artículo que escribió, o un experto, una entrevista que dio para televisión”, señala. Para incorporar estos elementos vaya a su perfil y haga clic en el ícono de editar, que tiene forma de lápiz. Al final, en ‘Extracto’, verá la sección ‘Contenido multimedia’, en la que podrá enlazar documentos, fotografías, sitios web, videos y presentaciones.

Cree su propia URL

LinkedIn ofrece la posibilidad de crear una URL personalizada de cada perfil. Esta opción le será muy útil cuando quiera compartir de forma rápida su información en esta red con otras personas. En la parte superior derecha hallará la sección ‘Editar URL y perfil público’. Al hacer clic se abrirá una nueva ventana, y allí podrá personalizar el enlace en un recuadro de texto. Tenga en cuenta que este debe contener entre 3 y 100 caracteres y no se pueden usar espacios, símbolos ni caracteres especiales. Puede cambiar la URL hasta cinco veces en un plazo de seis meses, y las cuentas que estén en otro idioma quedarán iguales, aunque se les añadirá el campo del idioma al final. Por ejemplo, si es en francés se incorporaría ‘fr’.

Use palabras claves

Muchos de los reclutadores de las empresas realizan búsquedas mediante palabras claves. “Hay que averiguar cuáles son las más buscadas en su profesión y usarlas”, resalta Beck. Adicionalmente, en su descripción incluya frases llamativas y creativas que puedan captar la atención de las compañías. “Pueden ser frases como ‘soy un líder que tiene una pasión por la innovación’ o ‘soy un profesional apasionado de los derechos humanos’ ”, recomienda. Es fundamental que en su información básica especifique la ciudad en la que se encuentra. “Muchos de los trabajos de búsqueda se hacen también por localización, así que no lo van a encontrar si no pone la ciudad”, asegura.

Actualice su perfil

El consejo más importante es mantener actualizado su perfil. Incluya una fotografía profesional; según LinkedIn, los perfiles que tienen imágenes se ven 21 veces más que los que no las incluyen.



Beck señala que en la descripción se le debe dar prioridad a la experiencia más reciente. “Es como hacer una pirámide invertida. Cuanto más reciente la experiencia, se debe agregar más información”, dice. Es vital que no solo publique el lugar de trabajo, sino que, además, escriba los logros alcanzados allí. Por ejemplo, puede resaltar si consiguió duplicar las ventas de una empresa o creó una campaña de comunicación. Estos perfiles son vistos 30 veces más que los que no tienen esos datos.

Más herramientas

LinkedIn también cuenta con una plataforma llamada Learning Solutions, que ofrece cursos de capacitación en línea para que sus usuarios fortalezcan sus habilidades y conocimientos. Hay cerca de 1.500 cursos disponibles en español en diferentes áreas empresariales. Podrá encontrar desde módulos sobre lenguajes de programación y lecciones para aprender a manejar Power Point y Excel hasta claves sobre cómo iniciar una conversación de negocios o las pautas para hacer una reunión productiva. En el sitio hay más de 10.000 videos explicativos que complementan los cursos. Según LinkedIn, los temas más buscados por los profesionales colombianos en los sectores de negocios, tecnología y creatividad son competencias profesionales, software empresarial, marketing y programación. Esta plataforma solo está disponible para usuarios prémium.



ANA MARÍA VELÁSQUEZ

EL TIEMPO

En Twitter: @Anamariavd19