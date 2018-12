Fórmulas para que sus movimientos en la red no se rastreen fácilmente

Cada movimiento que usted hace en internet, por más mínimo que sea, queda registrado. Un simple ‘me gusta’ en una red social, un comentario, un mensaje, una búsqueda de información o la descarga de una aplicación... Cualquier interacción que tenga dentro de la red contribuye a formar lo que se denomina su ‘huella digital’, una especie de historial en línea que almacena los rastros de su comportamiento en la web.

“Con nuestra actividad en internet creamos día a día un perfil de nuestro comportamiento”, explica sobre este concepto Luis Gabriel Roncancio, experto en ciberseguridad de la compañía Digiware.



Y gracias a ese ‘perfil’, es posible que terceros conozcan sobre sus gustos e intereses. Por más que quiera evitarlo, hay alguien que puede estar monitoreando sus visitas y acciones en este mismo momento. Además, sus huellas digitales pueden ser monetizadas por organizaciones sin que usted lo sepa. Seguramente le ha pasado que cuando hace una búsqueda en Google sobre algún tema o producto, unas horas después le aparece publicidad en sus redes sociales con ofertas o todo tipo de información relacionada. Pero también, en ocasiones, puede que usted mismo, sin ser consciente, le haya otorgado el permiso a aplicaciones y/o sitios web para permitir el acceso a su ubicación, sus mensajes u otros datos. En conclusión, cada segundo que pasa en la red está alimentando su ‘huella digital’.



Alejandro Correa, vicepresidente de investigación de Cyxtera Technologies, explica que “a través del método ‘device fingerprinting’ (en algunas páginas) se carga un pequeño ‘script’ (código) que recoge información, como la versión del navegador y los movimientos que el usuario hace dentro de la página, todo sin que el usuario lo sepa”. El sistema es tan eficaz que puede ser “capaz de ‘mapear’ una persona sin haber utilizado ni una sola ‘cookie’ ”, remata. Ahora, esto no siempre se hace con fines publicitarios o de cibercrimen, las entidades bancarias y algunos comercios lo usan para verificar que las transacciones sí las haga el usuario real.



Es muy difícil ocultar por completo la huella digital; sin embargo, sí es posible minimizar su impacto. Hay medidas básicas como actualizar su navegador, evitar abrir enlaces desconocidos que lleguen de correos sospechosos y borrar las ‘cookies’ y su historial de navegación. Una guía con los métodos que puede poner en práctica.

Conozca su estado actual

La Electronic Frontier Foundation tiene a disposición de todos los usuarios en internet una herramienta, llamada Panopticlick, que permite obtener un diagnóstico del nivel de privacidad de su navegador. Se trata de una página web que analiza si está protegido contra el rastreo en línea mediante la comprobación de la configuración de las protecciones. Tenga en cuenta que la organización recopila información sobre la configuración y la versión de su sistema operativo, su navegador y sus ‘plug-ins’, que luego compara con otras configuraciones de usuarios.

Redes virtuales privadas

El uso de VPN o redes privadas virtuales es otra de las opciones a tener en cuenta. “Por medio ellas, las comunicaciones van cifradas, lo que evita que se dejen rastros y los proveedores de servicio de internet o las páginas en las que navega obtengan esa información”, explica Díaz. Su ubicación y su dirección IP están protegidas y usted puede acceder a sitios web y contenido en otras regiones sin ser monitoreado. Usarlas también puede ser muy útil en los casos en que requiera conectarse a una red wifi pública, pues se convierte en un túnel seguro hacia internet. Algunas alternativas son PIA, NordVpn y TunnelBear. La compañía de ciberseguridad Kaspersky ofrece la VPN ‘Secure Connection’, que incluso le permite elegir la región a la que se puede conectar. Norton también tiene la suya.

Antirastreadores

Axel Díaz, experto en seguridad informática de Adalid, recomienda la utilización de programas antirrastreadores que ayuden a disminuir la posibilidad de que le hagan seguimiento a su huella digital. La extensión Ghostery es una de las más conocidas. “Esta herramienta forma una pared entre la página web y todo lo que tiene que ver con su actividad”, explica Díaz. Lo que hace es identificar los rastreadores de todos los sitios web y luego le da la opción de elegir cuáles desea habilitar y cuáles no. La Electronic Frontier Foundation también recomienda otras herramientas como Abine o Collusion, que ofrecen funciones similares.

Configure su navegador

Una vez conozca cuál es el estado de privacidad de su navegador, puede configurar algunas opciones allí para frustrar posibles rastreos. En primer lugar, acuda a herramientas como el modo incógnito, que le permite navegar de forma privada e impedir que se guarden la información de su historial, las ‘cookies’ y los datos ingresados en formularios. Sin embargo, tenga en cuenta que su actividad seguirá siendo visible para la página que visite. En ese sentido, la posibilidad más conveniente sería activar la opción de ‘no rastreo’ (‘do no track’ en inglés), que está disponible en la mayoría de navegadores. En Firefox, vaya al menú principal en la parte superior derecha y escoja la opción bloqueo de contenido. Puede elegir si bloquear los rastreadores en ventanas privadas, decidir si se guarda el historial o deshabilitar permisos como el acceso a la cámara, la ubicación y el micrófono. En Chrome debe ir al menú principal y en ‘configuración’, ir al apartado de privacidad. Allí encontrará la opción ‘enviar una solicitud de no seguimiento con su tráfico de navegación’. También puede instalar una extensión, a la que puede acceder en el menú principal y en la opción ‘más’. La mala noticia es que, según se explica en los términos y condiciones de estos navegadores, respetar esta característica no es obligación de las páginas. Es decir, cada sitio puede decidir si aplica o no la desactivación.

Desactive su ubicación

El pasado mes de agosto, la agencia de noticias AP reveló una investigación en la que se informaba que Google no era claro respecto a las opciones que tiene el usuario para desactivar el seguimiento de su ubicación. La compañía recibió una demanda en la que se alegó que la opción ‘ubicación histórica desactivada’ daba a entender que al habilitarla se impedía el monitoreo. Sin embargo, esta función solo evitaba crear un histórico de los lugares visitados, pero no detenía el rastreo del dispositivo. Para desactivar por completo ese seguimiento, debe ir a las opciones avanzadas de privacidad y elegir en el apartado de ‘configuración de contenido’ la opción de ubicación. Allí también puede limitar otros permisos como el acceso a la cámara, el micrófono, las notificaciones, las ventas emergentes y las descargas automáticas.

Otras sugerencias

Es difícil pero, en lo posible, intente acceder a las páginas sin consultar directamente en Google. “Trate también de cerrar la sesión de Google en el navegador de Chrome. Normalmente, con Google Alnalytics se registran esas búsquedas que van a quedar almacenadas dentro de su historial y cada vez le va a aparecer información sobre eso”, dice Luis Gabriel Roncancio, experto en ciberseguridad de Digiware.



Axel Díaz, experto de Adalid, aconseja borrar los historiales constantemente y evitar ingresar a sitios que tengan mucha publicidad porque “a través de los scripts que se insertan le pueden estar sacando la información”.



TECNOLOGÍA

@Tecnosfera_Et