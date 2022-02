El informe ‘Digital 2021 Global Overview Report’, publicado por ‘We are social’ y ‘Hootsuite’, reveló que en Colombia el uso de teléfonos inteligentes o smartphones incrementó un 4,5 % debido a la incidencia de la pandemia en los trabajos y la comunicación.



En la actualidad es más que normal tener un dispositivo móvil casi que las 24 horas del día, incluso en las noches muchos consideran esencial conectarlo a la corriente para que en la mañana el teléfono esté completamente cargado, pero, se ha puesto a pensar ¿qué tan bueno es esto?, ¿puede el exceso de carga dañar su teléfono más rápido?

Las nuevas baterías tienen mejores componentes en su conformación. . Foto: iStock

Cuando se carga una batería al 100 % se completa un ciclo de carga, los teléfonos celulares cuentan con 300 a 500 ciclos de carga, cuando estos terminan la calidad de la batería empieza a disminuir al igual que la capacidad máxima de energía que soporta, más o menos dos años después de su compra.



Sin embargo, dejar cargando el celular toda la noche no afecta más la calidad de la batería. Los dispositivos modernos son inteligentes y cuentan con un sistema de chips de protección que no permite que, una vez cargado al 100 % el dispositivo, se siga ingresando energía al sistema, por lo que el cargador se apaga.

Antiguamente, las baterías de estos dispositivos eran hechas con níquel, por lo que sí eran recargadas constantemente por largos periodos de tiempo perdían sus capacidades y funcionalidad. En la actualidad, la mayoría de baterías están hechas con iones y polímeros de litio, lo que garantiza una mejor funcionalidad.

No es necesario cargar el celular al 100 por ciento.. Foto: iStock

Consejos para cuidar su batería

1. Mantenga la carga entre el 20 % y el 80 % para evitar sobreesfuerzos.



2. No deje su celular cargando debajo de su almohada o entre la ropa.



3. No use el celular mientras lo carga, ya que se puede sobrecalentar.



4. No lo cargue con un cargador que no es el original o de carga rápida.



5. Evite temperaturas extremas que sobrecalientan el dispositivo.

