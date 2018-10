‘Gobierno Digital, una política que nos hará mucho más eficientes’

Víctor Manuel Muñoz, alto consejero presidencial para la Transformación Digital, está al frente de la política denominada Gobierno Digital, que es la gran apuesta de este gobierno para la transformación digital del país.



De acuerdo con él, se avanzará en cinco principios que permitirán una mayor eficiencia: interoperabilidad, carpeta ciudadana, autenticación electrónica, seguridad y trámites en línea.

¿Qué es Gobierno Digital?



Gobierno Digital hace parte de la política de transformación digital que se ha venido construyendo y diseñado por el presidente Iván Duque, donde lo que procuramos nosotros como país es estar a la vanguardia y ser capaces de estar inmersos en lo que se denomina la cuarta revolución industrial. Entonces, como Gobierno Digital lo que hemos diseñado son básicamente cinco principios que nos van a permitir ser mucho más eficientes. Estamos hablando de interoperabilidad, que los diferentes sistemas de información y bases de datos puedan compartir la información para que sea mucho más eficiente y transparente, que sea mucho más sencillo para el ciudadano interactuar con el Estado y mucho menos costoso.



¿Cuáles son los otros cuatro?

El segundo tiene que ver con la carpeta ciudadana, y es donde los ciudadanos vamos a poder por fin tener en nuestro registro la interacción en temas de impuestos, servicios públicos, aperturas de cuentas, porque esto es un asunto que se contempla para que interactúe tanto en lo público como en lo privado.



El tercero tiene que ver con la autenticación electrónica, y es cómo tengo la posibilidad, desde la plataforma, de hacer los trámites y firmarlos sin tener que ir a pasar para firmar un documento y sellarlo y autenticarlo.



El cuarto componente es seguridad, es cómo vamos a garantizar que todas esas plataformas se usen de manera segura; la seguridad digital está permanentemente sobre la mesa, el intercambio de información tiene los protocolos y consideraciones necesarios.



El quinto componente tiene que ver con política digital, que está muy asociado con tener trámites no solo en línea, sino también automatizados, porque uno puede tener un trámite digital, pero no necesariamente significa que el trámite haya sido optimizado para lograr que todo esto sea mucho más eficiente y más transparente para el ciudadano, atacando temas de tramitomanía, corrupción, costos e ineficiencias.

¿Cuando hablamos de interoperabilidad, estamos hablando en concreto de qué?



Significa que cuando usted va a hacer un trámite hoy, por ejemplo en pensión, y necesita información de salud, muchas veces le dicen ‘vaya y pida la información en salud, lleve un cartica; se la entregan, y viene y me la trae’. Interoperabilidad lo que debería permitir es que usted, haciendo el trámite en unos sistemas que tienen protocolos de intercambio de información, pueda acceder –usted o la entidad– a los datos para que esa información se comparta y para que usted sea un único punto de contacto.



¿Cómo hacer que todo el mundo se meta en eso?

En los procesos de transformación digital hay dos temas fundamentales asociados al ciudadano. Uno es el cultural; entonces, pues acá tendremos procesos de acompañamiento y de formación de la gente para la adecuación de estos trámites. Cuando las personas ven los beneficios de la digitalización, de los costos, de las filas, de los trámites, digamos que esto se empieza casi a masificar porque para uno resulta muy atractivo hacerlo de esa manera.



Pero hay que hacer un proceso de acompañamiento cultural, pues conozco a muchos que dicen ‘ya pagué por el botón de pagos’, pero se mandan el correo e igual lo imprimen y tienen un fólder guardado con todos los pagos hechos. Pero ese es un tema de confianza, porque cuántas veces le han reportado a usted que ese pago que hizo, que se le debitó y le llegó al correo, no está reportado: nunca.

Y el otro asunto está asociado mucho a asuntos de formación y también tiene que ver con cuestiones de capacitación del individuo, que es cómo empezamos a apropiar las nuevas tecnologías. Aquí estamos hablando de cosas sencillas, pero vienen cosas mucho más interesantes, como todos los temas de inteligencia artificial, de los drones; son unos asuntos en donde necesitamos empezar a introducir estos conceptos, estas funcionalidades y esos procesos para que la gente se familiarice con ellos.



¿La idea es que haya una articulación entre la empresa privada y el sector estatal?

Empresa privada, sector público y ciudadanos, digamos que eso es un asunto en donde todos jugamos.



Pero ¿cómo hacer para que en el país haya una conectividad eficiente?



Hay un tema que es muy importante para mencionar, y es que el Gobierno hace unas pocas semanas radicó la ley de modernización del sector TIC, es una ley que nos va a permitir que vuelva a crecer la inversión en el sector de las telecomunicaciones, porque si se revisan los últimos tres años, la inversión ha venido cayendo; no estamos pegados a los estándares internacionales en términos de regulación, convergencia y tiempos de duración de este tipo de inversiones.



Es una ley que va a permitir que, en cuestión de velocidades, nosotros podamos movernos en 5G, que podamos hablar del famoso espectro de la banda de 700 (necesario para la comunicación 5G).



Además, tenemos un problema y es que la cobertura en las zonas rurales hoy no es óptima, porque más del 60 o 70 por ciento del área rural no tiene banda ancha; y no solo eso, sino que, por ejemplo, en Bogotá, en los estratos 1 y 2, menos del 40 por ciento hoy tienen una conexión de banda ancha óptima. Esta ley nos va a permitir a nosotros avances de manera más fuerte, a tener una conectividad de mayor calidad y con mayor penetración en todo el país.

O sea que la estrategia de Gobierno Digital va de la mano con esta ley...

Claro, lo que pasa es que la transformación digital en el país tiene una pata muy importante que es la conectividad, y es que sin conectividad no puede haber transformación digital, porque usted dice yo tengo un trámite digital, pero no me puedo conectar a internet para realizarlo; entonces, sí o sí, el internet tiene que existir.



¿Y cómo se va a lograr esa mejor conectividad?



Aquí me voy por dos vías. La primera tiene que ver con los asuntos de conectividad, y estamos hablando de la ley TIC; una vez se pase la ley TIC, pues vendrán unos asuntos importantes frente a la subasta de la banda de 700, y sobre eso, lo que veremos es cómo crece nuevamente la conectividad y se amplían los anchos de banda, eso es un tema importante y ese es uno de los grandes impactos que se van a tener; y por el lado del Gobierno Digital, hay cuatro puntos en los que iremos avanzando: interoperabilidad, carpeta digital, autenticación electrónica y el cuarto, que ya arrancó, es la factura electrónica.



Todo lo que usted dice es muy interesante, pero ¿en julio del 2020 qué va a ser diferente?

En julio de 2020 va a haber muchas cosas diferentes, lo primero es que nosotros deberíamos haber ya crecido en la conectividad de una manera importante. Digamos que de ese más de 60 por ciento que existe sin estar conectado, nosotros ya deberíamos haber cubierto el 50 por ciento de ese faltante; en las zonas urbanas, la conectividad deberá estar en unos niveles superiores al 70 por ciento.



En la parte de interoperabilidad, carpeta ciudadana y autenticación electrónica estaremos en fase de producción, y la factura electrónica estará completamente implementada, pero vendrán muchos más servicios, como son trámites digitales, y deberíamos tener digitalizados y automatizados más de cien trámites que existen hoy, que son masivos e impactan a los ciudadanos.





Todo eso vale plata, ¿cuánta es y de dónde va a salir?



Por eso es tan importante la ley TIC, porque es que la ley, en términos generales, permitirá que nuevamente se reactiven las grandes inversiones; esas inversiones también tienen unos impactos positivos del fondo TIC, que permiten hacer todos estos temas de cobertura y todos estos de impulso a los proyectos alrededor de la conectividad.



Los jugadores públicos y privados que hagan una serie de ajustes se recuperan en el corto plazo por eficiencia, y usted también gana porque ahorra, pues un trámite que le demoraba 20 minutos o una hora, ahora lo está realizando en cuestión de tres minutos.



¿Entonces vamos en camino a la digitalización de los trámites?

Digamos que la interoperabilidad lo que le facilita a uno es el trámite; estoy ahorrando recursos, ahorrando tiempo, estamos siendo más eficientes; esperamos hacer más con los mismos recursos que tenemos hoy.



La interoperabilidad no me va a generar un ahorro, pero le va es a facilitar a usted el proceso de pago para hacerlo de una manera eficiente. Todo esto serán menos filas, menos costos, evita corrupción y acaba con los temas de tramitadores.



