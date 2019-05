¿Usuario de Huawei? Así lo afecta la decisión de Android

Aunque de forma inmediata los teléfonos de Huawei no quedan a la deriva, una cascada de decisiones en EE. UU. sí impacta a la fabricante china, y por ende, a sus usuarios.



Iniciando con la posibilidad de que Android ya no dé soporte de sus aplicaciones a los teléfonos de la compañía, millones de usuarios de la marca están a la expectativa frente a otro tipo de medidas que puedan tomar empresas de EE. UU. desde las redes sociales y creadoras de contenidos, como Facebook (propietaria de WhatsApp e Instagram), Netflix y Spotify, hasta los fabricantes de tecnología como Apple o Qualcomm.

La semana pasada, el Departamento de Comercio agregó a Huawei y a 70 filiales en una lista negra que evita que dichas empresas adquieran componentes o tecnología de firmas estadounidenses sin una aprobación previa.

Horas después el mandatario Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la que prohíbe a las empresas estadounidenses usar equipos de telecomunicaciones fabricados por “compañías consideradas un riesgo para la seguridad nacional”, entre las que nadie duda están contando a Huawei. Este es uno de los golpes más duros que ha recibido la compañía china Huawei desde que comenzó la tensión con el Gobierno de Estados Unidos.

Lo que deben saber los propietarios de los dispositivos

Los usuarios de Huawei, con equipos adquiridos hasta el P30, lanzado en marzo pasado, no sentirán ningún cambio en los primeros meses. La tienda de Google Play Store no desaparecerá ni tampoco las 'apps' y los servicios del gigante de las búsquedas.



En un tuit, Android especificó que están dando cumplimiento a las decisiones recientes del gobierno de EE. UU., pero que "mientras cumplimos con todos los requisitos, servicios como Google Play & Google Play Protect seguirán funcionando en su Huawei existente". La aclaración explica entonces que los dispositivos que ya están en el mercado tienen acceso a las aplicaciones.

(Le puede interesar: Además de Google, otras empresas le dieron la espalda a Huawei)

A pesar de que en primera instancia Reuters citó a fuentes cercanas al asunto, Google parece haber confirmado que hay una decisión en la materia, luego de que un vocero de la compañía aseguró al medio que están revisando las implicaciones de la orden ejecutiva.



Los problemas pueden llegar una vez se actualice el sistema operativo de Google a la versión Android Pie 9.0. que podría estar llegando aproximadamente en octubre.

​

La decisión de Google, de no dar soporte a los nuevos dispositivos, implica no solo que los nuevos modelos (un P40 o un Mate 30) no podrán usar el Android by Google sino que los dispositivos anteriores no recibirán actualizaciones futuras. Un dispositivo sin actualizaciones puede ser más vulnerable a ciberamenazas puesto que los proveedores de software usan dichas actualizaciones para corregir posibles vulnerabilidades.



La gran afectación será para los nuevos modelos.de Huawei, que no solo no incluirán el sistema operativo de Google (o podría optar por la versión Open Source) sino que tampoco tendrán acceso a la tienda de aplicaciones de Google Play ni a herramientas por defecto como Gmail, Google Maps, Waze o YouTube.



REDACCIÓN TECNÓSFERA@TecnosferaET​