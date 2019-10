Internet, como la conocemos, está en peligro

La fecha ha llegado. Si se cumple el plazo previsto, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos votará un proyecto que busca poner fin a la normativa conocida como ‘neutralidad en la red’, que impide a las empresas que proveen servicios de acceso a internet crear ‘carriles rápidos’ o determinar, dependiendo de consideraciones comerciales, la velocidad a la que mueven los contenidos.

La neutralidad es considerada por muchos como un principio rector de la red y forma parte de la visión de sus creadores.



La idea es que no se privilegie nunca a un usuario por encima de otro, o a un contenido por encima de los demás.



Por eso causó alarma el anuncio que hizo el mes pasado Ajit Pai, el presidente de la FCC, para quien poner fin a las reglas de neutralidad en la red, consagradas en un texto de 2015, bajo la administración Obama, no es otra cosa que “restaurar la libertad en internet”.



Pero muchos no lo ven así: los partidarios, incluidas numerosas firmas de Silicon Valley, argumentan que las reglas son indispensables para evitar que los propietarios de la red favorezcan su propio contenido, lo cual podría cortar el entorno hasta ahora igualitario que ha permitido el surgimiento y desarrollo de nuevos del ramo.

Supongamos que una start-up desarrolla una nueva ‘Netflix’, mejor que la actual en sus recomendaciones y en la calidad de sus contenidos originales.



Hoy en día entraría en igualdad de oportunidades, y sería el público, mediante su preferencia, quien decida. Es así como Google llegó a remplazar a Yahoo! como el buscador más usado en el mundo.



Pero sin neutralidad en la red, los operadores podrían cobrarle a Netflix una tarifa por usar el ‘carril rápido’. La nueva empresa podría hallar que no tiene cómo pagar una cifra similar, por lo que se vería relegada al ‘carril lento’.



Todas sus ventajas no podrían hacer nada frente al hecho de que sus películas tardan demasiado en cargar... y eventualmente se vería relegada y desaparecería.



Es más, en un entorno sin neutralidad en la red, es posible que la propia Netflix no hubiera podido florecer, pues es directa competidora de los servicios de cable de las mismas empresas que brindan acceso a internet.



Más aún: muchos ven en el fin de la neutralidad en la red una amenaza directa a la libertad de expresión, en la que compañías privadas podrían censurar, o por lo menos entorpecer, la distribución de determinados contenidos.



Para los críticos de la neutralidad en la red, un sistema de reglas demasiado estrictas desalienta la inversión y al mismo tiempo expone a las empresas a la amenaza de mandatos de fijación de precios.



Doug Brake, un experto en política de telecomunicaciones, le dijo a Bloomberg que no hay evidencia que sugiera que la neutralidad en la red ha afectado la inversión. Brake, que reconoce que la regulación no lo “entusiasma demasiado”, señala que los estudios citados por Pai para hacer esa afirmación parecen más “soundbites” que conclusiones académicas serias.



“No tienen rigor real. Una revisión por pares siempre ayuda a darle rigor a la discusión. Eso no ocurrió aquí”, acotó.



La regulación ya sobrevivió a un desafío judicial de los proveedores de banda ancha el año pasado. En EE. UU., esos proveedores son firmas como Comcast y Verizon, que se cuentan entre las más poderosas (y también las más cuestionadas) en el país.



Pero incluso si la FCC procede a desmontar el marco de neutralidad, poner en práctica dicho desmonte será un proceso complejo y demorado, que casi con seguridad enfrentará toda clase de desafíos legales. El asunto es que, en el clima actual de EE. UU., no hay garantías de que las cortes respalden a quienes piden mantener la neutralidad en la red.



El fallo de la FCC no afecta de manera directa a Colombia, en donde la ley consagra y ampara el principio de neutralidad de red para promover la competencia y proteger a los consumidores. Sin embargo, en virtud de los acuerdos con comerciales entre Colombia y EE. UU., es más que probable que se produzcan escenarios en los que sea necesario definir una posición al respecto.

Así podría ser el impacto internacional

Para Christopher Marsden, investigador británico y autor de varios libros sobre neutralidad de la red, derecho e internet, la decisión es el resultado de la influencia del gobierno Trump.



¿Qué pasará en Estados Unidos con esta decisión?



Los operadores podrán actuar como se les antoje, pero sé que varias organizaciones sociales y especialistas pedirán a las cortes estadounidenses que verifiquen si la decisión de la FCC fue o no correcta. Esto será en 2018. Probablemente, luego la FCC deberá decidir si apela el proceso. Esto significa que podríamos ver una decisión final en 2019.

Trump no entiende qué es neutralidad de la red exactamente. Todo lo que sabe es que es una política regulatoria, y por ello quiere deshacerla FACEBOOK

TWITTER

¿Cree que se debe a la influencia política de Trump?



Sí, toda la idea salió de allí. Los debates sobre neutralidad de la red empezaron en Estados Unidos hace unos 10 años y lograron quedar alineados con el resto del mundo. Pero, ahora, Trump no entiende qué es neutralidad de la red exactamente. Todo lo que sabe es que es una política regulatoria, y por ello quiere deshacerla.



¿Si EE. UU. toma ese camino, qué pasa en el panorama internacional?



Dos cosas. Por un lado, recientemente India reforzó sus reglas en materia de neutralidad en la red. Así que creo que Asia mayoritariamente irá por el mismo camino.



En Europa seguiremos en la misma dirección en que venimos; y si bien no son las medidas más fuertes en neutralidad de la red, el principio se mantiene.



Por otra parte, será interesante ver cómo reacciona Latinoamérica. En el caso que más conozco, México, habrá que ver si siguen el ejemplo estadounidense de no tener regulación para los operadores o si siguen el de Canadá, quienes tienen fuertes regulaciones.



WILSON VEGA

EDITOR DE TECNOLOGÍA

@WilsonVega

LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNOLOGÍA@LinndaPC