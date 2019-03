Los impactos de la Directiva ‘copyright’ en Europa

La aprobación, sin cambios, de las nuevas reglas de derechos de autor en el Parlamento Europeo fue para algunos una victoria en el camino por domar a una internet salvaje y para otros, un golpe funesto a la libertad de expresión.

Entre medidas que protegen a las bibliotecas y los museos para garantizar la exposición de piezas de interés público, durante los últimos dos años, las principales discusiones sobre la Directiva 'copyright' giraron en torno a los artículos 15 y 17 —conocidos como 11 y 13 en las primeras propuestas—. Las reglas obligan a las plataformas tecnológicas a pagar por el uso de contenidos editoriales en servicios como Google News y, por otro lado, requieren de sistemas técnicos para prevenir activamente que los usuarios de internet suban contenidos protegidos a las redes sin autorización de los titulares de derechos, una medida que ha sido calificada por activistas como una censura previa.



Según Fernando Córdoba, miembro de la junta directivas del Centro Colombiano de Derecho de Autor y decano de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de la Sabana, las nuevas reglas actualizan normas que no se modificaban desde hace más de 18 años. En su opinión, la directiva establece “normas claras para todas las partes y da seguridad jurídica de cuándo se pueden utilizar y cuándo algunos contenidos están protegidos”.



Para Julián Casasbuenas, experto en gobernanza y director de la ONG de derechos digitales Colnodo, “las nuevas directrices protegen la industria de contenido frente a la industria de los servicios de internet”.



Casasbuenas asegura, por ejemplo, que un vídeo de una fiesta en la que suena un éxito del momento podría ser dado de baja por limitaciones de derechos de autor. “En ese caso, el proveedor de servicios (YouTube, Facebook o Instagram) debe garantizar el pago de los servicios del autor”.

Para Casasbuenas ese es el principal riesgo, que los proveedores de servicios bloqueen contenidos de los usuarios, “como memes que contengan imágenes que estén protegidas por derechos de autor. Es posible que los proveedores recurran a censurar contenidos a través de sus algoritmos”.



Organizaciones como Mozilla Foundation, Electronic Frontier Foundation y Wikipedia se han manifestado fuertemente en contra de las nuevas medidas.

Aunque los memes, como expresión, no estarían expresamente prohibidos, algunos detalles de la ley aún no han definido qué interpretación puede darse a las nuevas normas y qué tanto derecho de autor puede o no tener una imagen que se viraliza, por ejemplo.



Córdoba asegura que aunque el tiempo será el único en decir si el impacto de la norma es o no positivo, “varias normas tendrán efecto, dependiendo la interpretación. Podrían entenderse como mayores requisitos, pero una lectura inicial de la directiva no da pie a una interpretación de cargas muy grandes”.



Después de la aprobación en el Parlamento, el Consejo Europeo deberá pronunciarse. Los expertos internacionales no esperan que el órgano contradiga a la institución legislativa. Acto seguido, los países miembro de la Unión tendrán dos años para armonizar la directiva en sus respectivas legislaciones. Allí, según Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, los países asumirán reglas a su propio ritmo. Para Casasbuenas, es de esperar que “algunos países la implementen de manera más estricta que otros”.

El impacto en Colombia

Aunque la directiva aplique únicamente para territorio europeo, el que una considerable parte de la totalidad de los países conectados generen ese tipo de restricciones impacta la red en general.



La disposición geolocalizada significa que los contenidos locales podrían ser bloqueados en los servidores de los países europeos, pero también podrían implicar, en la práctica, que productores de contenidos en Europa opten por no mostrar sus productos en países con regulaciones menos exigentes.



Según Córdoba, “los usuarios tendremos que tener cuidado encómo compartimos contenidos en internet porque podríamos infringir derechos protegidos en la directiva. En la medida en la que se pueda probar una titularidad de derechos de autor podrán pedir el retiro o el bloqueo de los materiales”.



Para Botero, inevitablemente, las decisiones en Europa se convertirán en un referente. “En adelante, la agenda de reformas al derecho de autor tiene como referente el caso europeo. Eso va a llevar a presiones para que lo que pasó en Europa pase también en el plano nacional”, asegura la analista.



En el panorama nacional, la ley de derechos de autor se modificó recientemente: la Ley 1915 de 2018 dispuso un marco más moderno y contempló una serie de excepciones. Dicha ley estableció una revisión periódica de excepciones y limitaciones. Para Córdoba, en esa medida, también es de esperar que se revisen los derechos de los titulares.



“El marco de la directiva va a dar mucho de qué hablar y supone una revisión de las propias normas colombianas, porque surge la necesidad de ponerlas a tono con los estándares europeos”, puntualiza el decano.



LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNOLOGÍA

@LinndaPC