¿Cómo hacen para enviarle publicidad con lo que usted buscaba?

Según el informe, que usted puede leer aquí, la mayoría de correos de empresas contienen un llamado ‘pixel espía’, que funciona aún si son descartados como correo basura.



Se trata de una técnica de mercadeo muy difundida en el que, de forma prácticamente imperceptible, se inserta un archivo de imagen (.gif o .png) muy pequeño, por lo general en el encabezado.

Este píxel permite determinar “si un mail fue abierto y cuándo lo fue, cuántas veces fue abierto, que dispositivo o dispositivos estuvieron involucrados. la ubicación física aproximada del usuario, a partir de la dirección de su protocolo de internet (IP), en algunos casos es posible ver en qué calle está el usuario”, revela el informe de BBC, que acudió a una firma de análisis de este tipo de mensajes para llegar a esta conclusiones.

Agrega que la información permite no solo medir el impacto de una campaña de correos masivos, sino detalles de los perfiles de los clientes. Esto, a juicio de David Heinemeier Hansson, cofundador de Hey, la firma consultada por BBC, es “una grotesca invasión de la privacidad”.



"El mayor problema es que muchísimas compañías lo usan sin que sus destinatarios lo sepan, y no hay ningún tipo de advertencia al respecto. No es como si hubiera una aviso que diga 'este correo electrónico incluye un píxel espía' en la mayoría de los programas de correo electrónico", agrega Hansson citado por BBC.



Incluso, dice el experto, “estos ‘píxeles espías’ pueden llevar a un seguimiento personalizado. En particular con los vendedores o consultores, que pueden decir: 'vi que abriste mi correo ayer, pero no aún no has respondido. ¿Puedo llamarte?”



