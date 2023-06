Con el desarrollo de la Inteligencia Artificial se ha podio avanzar en temas ambientales, económicos, tecnológicos, sociales, entre otros, por lo que ya no es tan recurrente que las personas se asombren con novedades; sin embargo, hace algunos días se conoció sobre Andi, un robot Humanoide Numérico Adaptativo con Fisiología Integrada Dinámica



Andi ha sido la muestra de un avance tecnológico hecho por la compañía Thermetrics, especializada en crear tecnología de medicina térmica, junto con algunos científicos de la Universidad Estatal de Arizona (ASU), según BNN Breaking, portal informativo independiente.



Los investigadores pertenecen a la Universidad Estatal de Arizona (ASU). Foto: iStock

Lo que ha llamado la atención alrededor del mundo, es que el robot es sensible al calor. Esto es posible dado que cuenta con "35 superficies controladas, las cuales están equipadas con poros que gotean sudor, lo que le permiten adaptarse y responder a diferentes temperaturas", según el citado medio.



Además de sudar, tiene la posibilidad de moverse y respirar. Su creación se realizó con el objetivo de poder recolectar información sobre las consecuencias que trae consigo las condiciones climáticas, en este caso el calor, y sus efectos en el cuerpo humanos.



Lo anterior, se pensó a causa de los casos que se han presentado en diferentes lugares del mundo, donde las muertes se dan a causa del calor.



Pero Andi no ha sido el primer robot con estas características, dado que Thermetrics ha creado 10 robots que logran sudar; no obstante, Andi es el único con la capacidad de poder ser sometidos a altas olas de temperaturas, según BNN Breaking.



Un ejemplo de sus innovaciones es otro "robot térmico tipo maniquí para bebés para que los científicos puedan examinar a los bebés en busca de hipotermia", según el medio Nation World News.



Andi ha sido una innovación liderada por Konrad Rykaczewski, a quien seguramente no le importó la parte estética del robot, ya que hay quienes lo tildan como 'desagradable, sino lo que podría lograr aportar a futuro para los niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS