Los consejos del presidente de Microsoft para Colombia

Entender que la industria de la tecnología debe ser regulada por los gobiernos y que ellos no se deben mantener alejados en esta materia fue uno de los puntos que planteó Brad Smith, presidente de Microsoft durante una conversación ayer con Bruce Mac Master, presidente de la Andi , en el 5° Congreso Empresarial Colombiano, realizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia.



La cabeza de una de las empresas de tecnologías más importantes del mundo profundizó, durante el evento denominado 'Oportunidades para un futuro optimista en Colombia', en cuáles deben ser los caminos que deben tomar los países para fortalecer los marcos regulatorios en este sector y las oportunidades en las que se debe centrar Colombia para lograr una mayor conectividad.

Smith aseguró que desde el 2019 es claro que la desregulación de las tecnologías digitales es algo del pasado, porque este sector influye en tantos aspectos de la sociedad y la economía, que evitar poner marcos regulatorios no sería lo más sensato.



(Le puede interesar: Las profesiones que están más en riesgo después del covid-19)



"Como toda una nueva industria necesitamos establecer nuevas reglas, especialmente en aspectos como privacidad y ciberseguridad", detalló.



Aún así, aseguró que los gobiernos deben poner principios muy amplios y generales para que el sector pueda seguir innovando, ya que la tecnología cambia de una manera tan acelerada que buscar "regular todos y cada uno de los aspectos puede tener consecuencias no intencionales, como disminuir la velocidad de implementación de las nuevas tecnologías".



El presidente de Microsoft precisó que uno de las cosas a tener en cuenta es que las leyes actuales plantean dónde comienzan las responsabilidades, pero no dónde terminan, y es por esto fundamental trabajar de la mano con la industria para ser conscientes de todo el panorama y cuáles deben ser los principios para lograr tanto el éxito económico como el bienestar de la población.



(Además: Negocios, la habilidad peor calificada en Colombia)

Brad Smith, presidente de Microsoft, habló de cuáles son los principales oportunidades que tiene el país en esta materia. Foto: Pantallazo del evento

Tres pilares

Así mismo, amplió que los gobiernos deben centrarse en trabajar en regulaciones que se centren en tres aspectos principalmente: la infraestructura, la salud y la educación.

En este primer punto, señaló Smith, un marco regulatorio claro puede incentivar al sector privado a "llevar a cabo las inversiones que se necesitan", con el fin que se pueda trabajar en un objetivo en común.



Detalló, también, que una de las grandes enseñanzas que ha dejado la pandemia del covid-19 es la de la viabilidad que tiene el campo de la telesalud y cómo un buen soporte tecnológico permitirá que se vayan logrando mayores avances en esta materia.



(Lea también: La nueva versión del juego Google Chrome cuando se cae internet)



Y en el campo de la educación esto facilitará crear las bases en el desarrollo de habilidades digitales dentro de la población, con el fin de estar a la altura de los roles que exige el campo laboral mundial.

¿A qué le debe apuntar Colombia?

El presidente de Microsoft calificó como "importante" lo que el país está haciendo en materia de banda ancha, ya que este es el camino que debe seguir para garantizar una mayor conectividad.



"Colombia es un país que puede lograr tanto llevando la tecnología a esos sitios remotos, acercar a las regiones, a las pequeñas poblaciones. Hay un enfoque continuo de la banda ancha, que es una de las prioridades para el país, como debería ser", explicó.



En este aspecto, durante la conversación con Mac Master, Brad Smith detalló que esto es importante porque “la banda ancha y la conectividad, sobre todo, son la electricidad del siglo XXI”.



(Además: El diminuto robot del tamaño de un cabello que puede ser inyectado)



Por último, indicó que ampliar las inversiones en este sector es una oportunidad para abrirle campo a la formación de habilidades digitales en la nueva generación y que esto, por sí mismo, impulse la innovación y el crecimiento económico en el territorio nacional.

También le puede interesar:

- Así puede ver los estados de WhatsApp sin que sus contactos se enteren



- WhatsApp volverá a activar acción clave en su funcionamiento

TECNÓSFERA

Twitter: @TecnosferaET