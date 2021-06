¡No caiga! Con mensaje falso quieren robar su tarjeta de crédito

Cada vez son más las técnicas que utilizan los ciberdelincuentes para acceder a datos personales de usuarios. Por eso es necesario que todas las personas sepan que están expuestas de una u otra manera y deben tener cuidado para no ser víctima de este tipo de delitos.



Lea también: ¡Ojo! Nueva técnica para robo de cuentas en WhatsApp

Algunos usuarios se han topado con un mensaje en el que se les indica que supuestamente han sido seleccionados para ganar un celular de última generación. "¡Felicidades! Eres uno de los 100 usuarios que hemos seleccionado para que tenga la oportunidad de ganar un Samsung Galaxy S10, Apple iPhone XS o iPad Pro", se lee en el mensaje.



Siga leyendo: Los juguetes sexuales están en la mira de los ciberdelincuentes



Esto no es nada más que un intento de ciberdelincuentes por acceder a sus datos y robarle información valiosa como su tarjeta de crédito, por ejemplo.



Se trata de páginas web apócrifas que generan ads maliciosas. Así lo explicaron a EL TIEMPO los voceros de Claro Colombia, una de las tantas marcas que están siendo utilizadas por ciberdelincuentes para engañar a usuarios. En el Twitter oficial del operador publicaron un video sobre este tipo de mensajes e invitaron a reportarlos:

¡INFORMACIÓN IMPORTANTE! ⚠️ Te invitamos a estar muy alerta y a reportar cualquier tipo de mensaje sospechoso y páginas fraudulentas. pic.twitter.com/Mg6TzntdKN — Claro Colombia (@ClaroColombia) June 1, 2021

Tigo, otro de los operadores cuyo logo aparece en los mensajes, aclaró a este medio que se trata de un anuncio completamente falso.



Esta técnica no es nueva y lo que se busca es que usted diligencie una encuesta en la que entrega algunos datos personales y, al final, puede "reclamar su premio" y debe pagar una pequeña suma para el supuesto envío del celular. En ese punto le piden los datos de su tarjeta de crédito.

​

Le puede interesar: 4 consejos para crear contraseñas seguras y fáciles de recordar



Recuerde que usted no debe entregar ese tipo de información a ningún portal web a menos de que se trate de un sitio seguro de e-commerce (a la hora de hacer el pago). Evite caer en este tipo de estafas y denuncie en el portal Adenunciar las páginas web, mensajes de texto o cualquier tipo de técnica con la que quieran acceder a sus datos.



Estas son las recomendaciones de Tigo que puede tener en cuenta para evitar ser víctima de un ataque informático: contar con un antivirus, emplear contraseñas seguras, evitar compartir el uso de su red wi-fi, haga solo descargas de fuentes oficiales, navegue en sitios web certificados como seguros y no responda correos sospechosos en los que le pidan datos personales.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET

Más recomendados de Tecnósfera

Así están suplantando sitios web de comercio electrónico

PGP, una alternativa más segura para enviar correos