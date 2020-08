Con innovación, colombianos le apuntan a detectar a tiempo el Covid-19

Un kit para detectar el Covid-19 en la saliva, una tecnología capaz de identificar neumonía causada por el nuevo coronavirus analizando una radiografía de tórax en menos de 10 segundos y un dispositivo portátil para realizar pruebas que entrega resultados en 60 minutos, son algunas de las soluciones con las que emprendedores e investigadores colombianos buscan marcar la diferencia en la pandemia al ayudar en la detección temprana del virus, aportando a la reducción del contagio y su propagación.

Contar con un diagnóstico temprano en cualquier enfermedad es fundamental para tratarla oportunamente y evitar complicaciones futuras, y esta no es la excepción cuando se habla de Covid-19.



Que cerca del 45% de los contagios sean asintomáticos, según diversos estudios científicos, hace más indispensable el tener a la mano herramientas que permitan realizar una detección temprana para dar un manejo adecuado y contener su propagación.



‘Más detección, más vida’, programa liderado por Connect Bogotá e iNNpulsa Colombia, con el apoyo de Sura y Roche, se dio a la tarea de identificar y apoyar esas soluciones que ayudarán a detectar a tiempo el virus y a salvar vidas.



Coronavirus detector, una solución del emprendimiento Arkangel Ai, es una de las propuestas que conforman el listado. Una tecnología que usa Inteligencia Artificial para identificar las características de la neumonía por coronavirus en las exploraciones de rayos X con una precisión del 93%, una prueba, al menos, 60 veces más rápida y estable en zonas remotas del país.



DeepDx19, de la empresa DMT, es otra de las soluciones, un dispositivo portátil, fácil de usar y de bajo costo que sirve para realizar pruebas de alta precisión, entregando resultados en 60 minutos, ahorrando el 75% del tiempo en los resultados de la prueba diagnóstica.



CovidCheck, propuesta de la Universidad Javeriana, le apunta a la detección de forma no invasiva, al plantear un kit que detecta y cuantifica el virus en muestras de saliva que las personas pueden tomar en sus casas.



Qubitexp y la Universidad Antonio Nariño aportan a este grupo de propuestas con sus soluciones basadas en técnica LAMP, que no requiere de laboratorios sofisticados para su realización, pruebas que pueden llegar a ser una alternativa frente a la conocida PCR.



La Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito se unió a Imocom para proponer el desarrollo de un centro de manufactura avanzado para fabricar hisopos nasofaríngeos en impresión 3D, elementos esenciales en el kit de pruebas de Covid-19.



Por su parte, la compañía Esenttia se enfocó en la fabricación de cabinas portátiles hechas en polipropileno para la toma de muestras las cuales brindan protección al personal de la salud que recoge dichas muestras y, finalmente, se encuentra Tecnalia quien ofrece el ‘Inmunosens’, una plataforma portable que se centra en la detección de anticuerpos anti Covid-19 en sangre en un sistema de lectura fotoelectroquímica.



Un abanico de soluciones que ponen en evidencia el talento, la creatividad, adaptabilidad y el grado de innovación de los emprendedores, empresas e investigadores colombianos a la hora de enfrentar retos y que ahora están en la búsqueda de apoyo para hacer realidad los proyectos, masificarlos y ayudar así a salvaguardar la vida de las personas y permitir una reactivación económica necesaria para el país y el mundo.

Los interesados en conocer estas y otras propuestas innovadoras pueden ingresar a www.connectbogota.org/masdeteccionmasvida