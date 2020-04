Con esta app podrá llevar su negocio al mundo del comercio electrónico

A través de un centro de servicios de eCommerce llamado StoreON vendedores podrán realizar todas las gestiones administrativas requeridas sobres sus productos en un solo lugar y vender en línea. Según la empresa, desde esta plataforma tecnológica se centralizan todos los procesos necesarios para vender en línea y dar el salto al comercio electrónico.

Ségún explican, al iniciar en la app, los productos aparecerán en los Marketplaces o centros comerciales virtuales más grandes y relevantes del país, tales como Amazon, Linio, Mercado Libre, Jumbo, Falabella y otros. "Lo cual ampliará las posibilidades de facturación de los negocios y hará que los productos se vendan a nivel nacional".



De acuerdo con Cifras de Confecámaras, al cierre de 2019, hay 1.643.849 compañías establecidas, de las cuales el 92,5 por ciento corresponden a microempresas. Y esta solución precisamente está enfocada en estas mipymes.



"Así, el panorama de facturación para las empresas enfocadas en comercialización de productos tangibles, puede ser altamente impulsado a través de las ventas realizadas mediante canales de eCommerce. Por lo cual, la llegada de compañías como StoreON contribuirá a la reactivación de la economía que tanto necesitamos", aseguran.

Según afirma, StoreON está dirigido hacia los empresarios o comerciantes formalizados del país, "quienes tengan presencia previa o no en internet y ventas online; “y sobre todo”, quienes quieran unirse a la era digital sin detener la operación comercial".



A su vez, agregan que dentro de la app, las personas estarán tranquilas de no tener que realizar procesos difíciles, ya que tendrán un solo contrato con esta marca y a su vez, harán uso del contrato que la marca ya tiene con cada Marketplace, así que no necesitarán realizar registros individuales en cada lugar para vender sus productos.



StoreON cuenta con el respaldo de Tekton Technologies SAS, una la empresa colombiana con más de 13 años de trayectoria que se ha dedicado al desarrollo e impulso del Comercio Electrónico en Colombia.



En el momento, StoreON se encuentra llevando a cabo su campaña #ComencemosJuntos y se ha unido a iniciativas como #EsAhoraColombia, con las cuales quiere "expresarle al país su apoyo en esta difícil situación, para que nuestras MiPymes puedan unirse sin tener que asumir ningún costo de integración, en solidaridad con quienes atraviesan momentos difíciles y han tenido que detener sus ventas".

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET