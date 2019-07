Comunidad 'online' ofrece tour de La Casa de Papel gratis en Madrid

GuruWalk, una plataforma dedicada a organizar recorridos gratuitos en varias ciudades del mundo, lanzó un tour para que aficionados a La Casa de Papel visiten los escenarios y ambientes de la popular serie española, que estrena su tercera temporada el 19 de julio de 2019.

El recorrido inicia en la Plaza Salvador Dalí, para irse acercando a la gran Fábrica Nacional de moneda y timbre, donde se cuenta la historia del dinero y detalles de las grabaciones que curiosamente no se hicieron en este edificio.

El tour, titulado "Descubriendo los verdaderos escenarios de La Casa de Papel” tiene una duración de dos horas, y termina con una sesión de fotos frente al verdadero edificio donde se grabaron las escenas más características.



El guía que dirige el tour es conocido en la plataforma como 'gurú' y aunque el recorrido no tiene ningún costo, esta persona "espera ser recompensada al final", según explica la plataforma.



Para este caso, Berta Arellano será la guía encargada del tour e irá vestida con el famoso disfraz de ladrón. Promete revelar en el recorrido "todos los secretos de filmación que la afamada serie esconde", según dijo la plataforma en un comunicado.



“Estoy entusiasmada de poder personificar a uno de los ladrones de mi serie favorita. La seguía desde sus inicios en Antena 3, y desde que se volvió un fenómeno mundial me preguntan mucho por las localizaciones de La Casa de Papel. Por esta razón tuve la idea de crear el recorrido”, asegura Arellano.



La página web, que cuenta con más de 80 tours gratuitos en Madrid, conocidos también como 'guruwalks', reúne tanto viajeros como locales para que disfruten unas horas llenas de diversión, donde el común denominador es el gusto por la serie ganadora del Emmy Internacional a mejor drama del 2018.



Para interesados en tomar este recorrido en Madrid, la plataforma informó que es obligatorio reservar antes de asistir, porque si el gurú cree que no ha reservado nadie ese día no acudirá al punto de encuentro, o si ese día tiene demasiados 'walkers' puede evitar que más personas se unan al grupo.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET