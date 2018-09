Prepárese: hoy sale la actualización de iOS 12

A partir de las 12 del día de este lunes, comenzará el despliegue de la nueva actualización del sistema operativo móvil de Apple, iOS 12.

La más reciente versión del software estará disponible en los teléfonos iPhone SE, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X.



También podrá ser descargada en los iPad Mini 2, Mini 3, Mini 4, iPad 5, iPad Air, iPad Air 2, iPad Pro de 9.7″, iPad Pro de 12,9″ (1ª generación), iPad Pro de 10.5″, iPad Pro de 12,9″ (2ª generación) y el iPad (2018). ​

De acuerdo con Apple, esta actualización permitirá que las tareas más comunes se realicen con mayor efectividad. Por ejemplo, los usuarios podrán abrir la cámara con un 70 por ciento más de velocidad y cuando haya gran carga de trabajo, las apps se abrirán dos veces más rápido.



Entre las nuevas funcionalidades que incluirá iOS 12 se destacan la posibilidad de saber cuánto tiempo pasa navegando en su dispositivo con la opción 'Tiempo en Pantalla' y una nueva configuración de las Notificaciones, que permite tener un mayor control de las alertas que son enviadas durante el día. La idea es que el usuario pueda reducir las interrupciones, administrar las notificaciones en tiempo real desde la pantalla bloqueada, enviar las que sean de una app específica al Centro de Notificaciones o desactivarlas todas.



Además, Siri también hará sugerencias inteligentes sobre las alertas teniendo en cuenta su interacción con ellas. El asistente inteligente le recomendará atajos a partir de su interacción con las aplicaciones.



Por otro lado, las cadenas de mensajes y los tipos de notificaciones aparecerán agrupados para que puedas ver lo más importante de un vistazo.



Otra de las novedades que traerá iOS 12 será la posibilidad de realizar llamadas de audio y video mediante Facetime con hasta 32 personas a la vez. Los animojis también serán actualizados con la llegada de nuevas figuras de un koala, tigre, fantasma o tiranosaurio.



Para descargar iOS debe ingresar a ‘Ajustes’, ‘General’ y elegir la opción «Actualización de software«. Tenga en cuenta que el proceso puede prolongarse durante las primeras horas y que además algunas de las funciones pueden tardar en funcionar correctamente.



Recuerde que es importante realizar una copia de seguridad antes de realizar la descarga. Puede hacerlo desde iCloud ingresando a Ajustes > ID de Apple > iCloud > Tu dispositivo > Copia en iCloud.



También puede conectar su dispositivo a un computador y realizar el 'backup' desde iTunes.



TECNÓSFERA