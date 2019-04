Así podrá ver los espectáculos del Estéreo Picnic vía ‘streaming’

Si usted no puede asistir al Festival Estéreo Picnic (FEP) por algún motivo, aún no todo está perdido. En la décima versión del festival, el patrocinador del evento TigoUne hará posible la transmisión vía 'streaming' para disfrutar de las presentaciones de Artic Monkeys, Twenty One Pilots, The 1975, Sam Smith y demás, desde la comodidad de cualquier dispositivo.

Para ver la transmisión solo tiene que acceder a la página web https://www.festivalestereopicnic.com/ y podrá acceder, no sólo a las presentaciones en vivo, sino a contenidos propios que mostrarán distintos detalles de cómo se vive el Festival.

“No habrá ningún tipo de restricción. Vamos a tener disponible una señal en vivo de principio a fin, con presentaciones del escenario Tigo y ofreceremos diferentes contenidos en los tres días”, explicó Marcelo Cataldo, presidente de TigoUne en un comunicado.

(...) vamos a tener disponible una señal en vivo de principio a fin, con presentaciones del escenario Tigo y ofreceremos diferentes contenidos en los tres días

Para los asistentes, el evento tendrá a disposición una red de 4G LTE de Tigo las 24 horas del día con capacidad para atender a 21.000 usuarios y cinco zonas de WiFi gratuito para que puedan mantenerse conectados durante las maratónicas jornadas de conciertos.



