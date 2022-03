Desde su lanzamiento en 2020, 'Disney+' o 'Disney Plus' ha venido ganando usuarios, quienes puedes acceder a películas, series y documentales desde diversos dispositivos.



(Puede interesarle: Netflix empieza a cobrar más por compartir su cuenta con amigos)



Los títulos disponibles en la plataforma hacen parte de casas productoras tan importantes como Pixar, Lucasfilms ('Star Wars'), Marvel y National Geographic. Todas, propiedad de la compañía del ratón Mickey Mouse.

Posiblemente por la experiencia de visualización, varias personas prefieren acceder a 'Disney Plus' desde pantallas de un televisor, que son más grandes que las de un celular, un computador o una tableta.



(Además: Servicios de ‘streaming’: ¿cómo proteger sus cuentas de un hackeo?)



Para ello, se debe descargar la aplicación. Le explicamos cómo hacerlo.

Es necesario, en primer lugar, contar con una conexión a internet. Al cumplir ese requisito, deberá acceder al menú y, luego, a la tienda de aplicaciones del Smart TV. Una vez allí, hay que buscar 'Disney +' e instalar la app. Para ver los contenidos, deberá ingresar los datos de su cuenta e iniciar sesión.



Como se aprecia, es un procedimiento muy sencillo que puede tener ligeras variaciones (en los nombres o en los pasos) dependiendo del televisor que tenga.



Por ejemplo, en el caso de los televisores marca Apple, deberá acceder a la App Store. Por su parte, la tienda de aplicaciones de los Smart TV marca LG se llama 'LG Content Store'.



(Consulte: Netflix capacitará en producción audiovisual a 1500 jóvenes en Colombia)



¿Y qué pasa si su televisor no cuenta con tienda de aplicaciones?



De acuerdo con diversos portales web, en esos casos será necesario contar con un dispositivo adicional de streaming como Chromecast, Apple AirPlay, Amazon Fire TV o, incluso, video consolas como Xbox (Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S) y Playstation (PS4, PS5).



Para Chrome Cast y AirPlay, 'Disney Plu's tiene un artículo en el que explica el paso a paso para transmitir en el televisor: léalo acá.

Para las videoconsolas, el proceso es similar al descrito más arriba. Hay que acceder a la tienda de aplicaciones, buscar la app de Disney+, descargarla e iniciar sesión.



De esta manera, será posible disfrutar de los contenidos de la plataforma sin necesidad de tener un smart TV o un dispositivo de streaming.



(Siga leyendo: PayPal: conozca las diferentes formas de estafa y cómo evitarlas)