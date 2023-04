Canva es una de las aplicaciones más populares de los últimos años. Desde su lanzamiento, en 2012, se ha convertido en una de las herramientas más usadas por millones de personas en el mundo.



La simplicidad de esta herramienta de diseño gráfico la ha convertido en una de las opciones más usadas a la hora de crear imágenes, infografías, carteles y presentaciones que, sin duda alguna, han revolucionado la creación de contenidos online, de manera gratuita.

Canva le permite acceder a miles de plantillas, interfaces y tipografías, que se usan por medio de herramientas de marketing, que ofrecen la posibilidad de crear contenidos totalmente llamativos, innovadores, creativos y sobre todo, impactantes.

¿Cómo utilizar Canva?



El programa tiene una interfaz intuitiva de fácil uso, que solamente requiere de arrastrar y soltar imágenes y textos. Su objetivo principal es ofrecer herramientas para aquellos que "no son profesionales" en diseño gráfico.

- Algunos de los recursos que reúne la aplicación son:

- Búsqueda de elementos gráficos, iconos e imágenes.

- Plantillas para cualquier ocasión, con diversos tamaños y formatos.

- Archivos subidos desde sus propios elementos.

- Tipografías minuciosamente diseñadas para cualquier gusto.

- Música para darle vida a sus creaciones.

- Videos con distintas temáticas, como ciudades, moda, negocios e incluso playas.

- Carpetas ordenadas con todos los diseños creados.

- Lienzo para darle vida a aquellas creaciones impactantes.

Crear diseños gratis



Es importante conocer que todos los servicios que ofrece Canva no son gratis, algunos requieren de una suscripción adicional para acceder a ellos. No obstante, existen diversas opciones como plantillas, imágenes, stickers, fuentes, entre más herramientas que, de igual modo, permiten crear sin límite alguno un diseño único.



Si hablamos que ests aplicación tiene todo predeterminado, no es cierto, porque ofrece infinidad de posibilidades y oportunidades, en las que se puede jugar con varios elementos que reúne. Por ejemplo, puede acceder a una plantilla y editarla a su gusto, cambiarle el color, la letra y posición, con el fin de cumplir sus expectativas y objetivos.

Consejos creativos para deslumbrar

Un artículo publicado por Canva reúne algunos consejos para no diseñadores. Dan algunos principios de versatilidad y sutileza a la hora de diseñar.

Sea inteligente con los colores que use



Elija un esquema cromático que tenga de uno a cuatro colores para combinar entre sí. Además, ajuste elementos importantes como sombras, brillos y contrastes, para crear efectos únicos de color.

Creatividad y originalidad

Lleve sus habilidades al máximo, no dude de sus gustos y lo que puede proponer. Imagine y cree cosas únicas que plasmen su estilo, para que de esta manera deje su marca personal en cada trabajo que realice.

Ordene el contenido



Lo primero que debe hacer es organizar la información, puede establecer un listado de las cosas más importantes a las menos necesarias. Asimismo, tenga claro que no toda la información puede ir, porque entre más simples sea el diseño, mejor se ve, pero tampoco olvide agregar palabras claves y datos relevantes para entender el enfoque de su creación.

Canva es una aplicación muy usada en varios ámbitos, muchas personas acuden a esta plataforma para darle vida a sus ideas más creativas.

