Si entre sus metas se encuentra conectar con empresas y empleados, expandir sus horizontes profesionales, enriquecer sus conocimientos y formación, obtener clientes potenciales o, simplemente, dejar una imagen favorable en la red, deberá saber que LinkedIn puede ser un aliado fundamental.



Como una de las redes profesionales más importantes del mundo, LinkedIn puede ayudar a los usuarios a aumentar sus posibilidades de éxito ante una oferta de trabajo. Sin embargo, aunque son muchas las ventajas que brinda -a nivel técnico, de visibilidad y posicionamiento-, crear un perfil en esta red social no garantiza la victoria.

Cuando se trata de incursionar en redes profesionales, nada puede ser dejado al azar. Desde la foto hasta el extracto, los intereses y la información de contacto, cada detalle cuenta y marca la diferencia frente a otros usuarios.

Con la inteligencia artificial podrá crear su biografía automáticamente. Foto: LinkedIn

Si bien crear la biografía es una tarea compleja, en la época actual tampoco resulta imposible. Y todo gracias a la inteligencia artificial, un campo que ha llegado no solo ha revolucionado las actividades humanas, sino también a hacerlas más fáciles, rápidas y eficientes.

¿Cómo usar inteligencia artificial para hacer una buena biografía en LinkedIn?

La inteligencia artificial ha incursionado en muchos campos humanos y el laboral no es la excepción. Ahora, con la ayuda de algunas aplicaciones que se encuentran en la red, las personas pueden crear diseños, obtener textos elaborados, respuestas rápidas a sus incógnitas y hasta optimizar su biografía de LinkedIn.



Una biografía en esta red social tiene que tener algunos elementos indispensables para captar la atención del círculo profesional. Entre ellos, una buena imagen de perfil, habilidades, conocimientos y experiencia.

Tener un buen extracto, clave para tener éxito en Linkedin



Un poco más abajo del nombre y la información de contacto, se encuentra el extracto de LinkedIn, un espacio destinado para describir, de forma interesante y genuina, un resumen sobre el usuario. Allí se incluye la formación, experiencia, capacidad y habilidades.



Es una de las secciones más importantes de la página, que enganchará a los lectores y empleadores que visiten el perfil. De allí que sea tan importante ser claro, preciso y contundente. Si no sabe cómo hacerlo, no se preocupe, ahora la inteligencia artificial lo hace por usted.

Wordhero es una herramienta online que, utilizando inteligencia artificial, permite generar contenido a través de palabras base. Entre otras cosas, utiliza la tecnología GPT-3, lo que resulta ideal, si lo que está buscando es redactar automáticamente su perfil de Linkedin.

Wordhero utiliza inteligencia artificial para generar el contenido a partir de palabras clave base. Foto: Wordhero

Para hacer uso de esta aplicación, tendrá que ingresar a ella y suscribirse. En la pantalla de inicio, tendrá decenas de opciones para elegir: en este caso en específico, la más útil es ‘Biografía personal de LinkedIn’. Al dar clic, el sistema lo redireccionará a una ventana emergente.



Allí, tendrá que introducir algunos datos básicos que darán vida a su descripción. Por ejemplo, deberá introducir el tono con el que quiere que sea redactado el perfil -por ejemplo, informal- y, lo más importante, introducir sus bullet points, que no son nada más que frases cortas que recogen las características principales de un producto. En este caso, de su proyección profesional.



Un bullet point para que la aplicación procese la información podría ser, por ejemplo, especialista en periodismo. Otro para añadir a la lista podría ser 10 años de experiencia en medios de comunicación. Si quiere poner en manifiesto sus fortalezas, habilidades y experiencia podrá hacerlo, pero a través de frases clave.

La herramienta es capaz de crear descripciones basadas en frases claves. Foto: YouTube: Xavier Mitjana

El sistema arrojará algunas opciones de perfiles redactados automáticamente con la información brindada. No obstante, si ninguna le llama la atención, usted también podrá seguir navegando hasta encontrar el que más se ajuste a sus necesidades. En todo caso, este texto siempre podrá ser un buen punto de partida.



Wordhero es una de las herramientas más precisas a la hora de redactar perfiles profesionales y volverlos atractivos. No obstante, no es la única herramienta que produce textos en automático. Siempre está ChatGPT, Shortly, Writeup.ai y Bloom.

Eslogan y descripción



Como si fuera poco, Wordhero también permite crear en automático un eslogan de portada. De entre todas las opciones que brinda la aplicación para experimentar, tendrá que decidirse por ‘Startup Slogans’.



Al igual que en el extracto, lo único que deberá introducir será una frase clave que la aplicación transformará eventualmente a un atractivo eslogan. Hay decenas de opciones para escoger, solo lea los enfoques y opte el que refleje sus objetivos profesionales. La idea es quedarse con lo que más se ajuste y, de ser necesario, modificar o darle la vuelta.

Wordhero también permite crear descripciones y slogan. Foto: YouTube: Xavier Mitjana

Además del extracto y el eslogan, la herramienta también puede crear la descripción del perfil. ¿De qué manera? Con ‘Content Rewriter', un espacio en el que deberá poner la idea o palabras claves iniciales. Si desea incluir un cover story, solo bastará con dar clic a ‘Explain it like a professor’.



Por ejemplo, si en su descripción puso que se dedica al marketing de contenidos, el cover story le arrojará un texto acerca de las funciones que cumple en ese rol.



Lo primero que leerán los reclutadores o interesados en el perfil será el eslogan, luego la descripción y, si desea, el cover story. Finalmente, podrá visualizar el extracto, que especifica la experiencia y habilidades.

Otras herramientas para usar en LinkedIn



La creación y optimización del perfil de LinkedIn es solo uno de los pasos para tener éxito en la red social. Con Taplio, basada en inteligencia artificial- las personas podrán gestionar el contenido, estar actualizados, encontrar inspiración y triunfar en la plataforma.



La herramienta recopila más de tres millones de publicaciones virales en su biblioteca de casi cualquier tema y sector. Esta se puede filtrar en función a un conjunto de criterios. Como si fuera poco, detecta de forma automática las últimas noticias de la industria o sector del profesional con posibilidad de compartirlas con el resto de usuarios.

Es una completa herramienta para gestionar LinkedIn. Foto: Taplio

Taplio, además, “obtiene automáticamente las publicaciones de LinkedIn más destacadas en tu nicho para ver qué funciona y obtener inspiración para futuros posts”, detalla LinkedIn en su página web.



Además, analiza en profundidad la cuenta de LinkedIn para hacer recomendaciones, que luego podrán ser editadas y publicadas, basadas en los gustos e intereses del profesional.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO