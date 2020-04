¿Cómo sobrellevan los operadores las conexiones masivas en cuarentena?

Ya van nueve días desde que inició el aislamiento obligatorio en el país. Un mayor número de personas en casa, también representa más usuarios conectados a la red; ya sea porque tienen clases virtuales en el colegio o la universidad, porque trabajan de forma remota desde sus hogares o porque consumen contenido de entretenimiento para pasar el encierro.



Los operadores de telecomunicaciones presentaron algunas medidas y estrategias para garantizar sus servicios los cuales van desde el aumento en las velocidades de carga y descarga de forma gratuita, facilidades en los trámites y en servicio técnico, y facilidades de pago para sus clientes.

Sin embargo, esta semana se presentaron algunas quejas por fallos en el servicio en Bogotá. El martes, algunos usuarios de ETB publicaron en Twitter que estaban sufriendo fallos en el servicio. Y según Downdetector, a las 8:31 se presentaron más de 100 informes de problemas.

Los reportes continuaron hasta las 11:40 p.m. cuando se normalizó el servicio. Pero las quejas de los usuarios continúan también con otros operadores y afirman que la velocidad de la red disminuye, que la latencia es mucho más alta de lo normal y que los servicios de streaming no funcionan correctamente.

Esta es la gráfica de informe de fallos de Downdetector Foto: Downdetector

El TIEMPO preguntó a ETB por las causas de los fallos que experimentaron los usuarios, pero, hasta el momento, no obtuvo respuestas.

Guillermo Holguín, Director de Ingeniería RF Gestión y Calidad de red Movistar Colombia le dijo a EL TIEMPO que, hasta el momento, no se han presentado caídas masivas de su red en el país. Además, aseguró que Movistar está ejecutando acciones que restringen el tráfico al que los clientes acceden.



Y señala que sí han solicitado de manera conjunta con el resto de operadores un uso racional de los recursos para "dar prelación a servicios de comunicación, videoconferencias, aplicaciones productivas, accesos a entidades salud, comercio entre otras, por encima de aplicativos como juegos online, entretenimiento y demanda de video que podrían acceder en horarios no pico o en horarios nocturnos".



"Es importante resaltar que cambia el normal comportamiento de las actividades que ejecutan las personas, ello genera un cambio de perfil de usuario que en la actualidad se ve reflejado en un incremento en la duración de las llamadas de voz y un mayor uso de la red de datos, especialmente desbordado sobre la red de datos fija", señaló Holguín.



Y agregó también que se han visto incrementos de tráfico en zonas residenciales por motivo de la cuarentena y disminución drástica en zonas industriales, centros financieros, zonas comerciales, vacacionales, turísticas y demás de entretenimiento.



"Desde Movistar se ha ejecutado la instrucción de ampliaciones de capacidad y balances de tráfico en las nuevas zonas de mayor uso anteriormente descritas". Sin embargo, Holguín resalta que "es importante recordar que se trata de recursos que soportan capacidades específicas y por ello se recomienda el uso racional de los mismos".

En relación a variaciones en la velocidad de la red que perciben las personas, Holguín dijo que "el uso o demanda de aplicaciones de video que consumen un mayor volumen de datos ha generado una mayor carga sobre la red y en algunos casos afectación sobre otros usuarios al conectar este tipo de servicios de manera simultánea en zonas concentradas".

"Las redes se encuentran diseñadas basándose en los comportamientos normales de los usuarios y su crecimiento se realiza acorde a una demanda normal", agregó.



Sin embargo explica que en una situación particular como la que está viviendo el país, el uso intensivo de las redes de comunicación para uso laboral ubicándose sobre zonas residenciales , sumado a la carga de aplicaciones para los estudiantes de manera remotas y un alto consumo de aplicaciones de entretenimiento sobre la misma zona geográfica aumenta la carga de manera exponencial y "por ello se puede generar la sensación de mayor lentitud sobre la red".



Por su parte, Igancio Román, presidente de Avantel le comentó a EL TIEMPO que en lo corrido de 2020 el operador no ha sufrido caídas en el servicio de internet móvil, pero que sí se ha generado en 4G,un incremento del 20 por ciento de uso en las últimas semanas. Sobre todo, en las horas de la noche.



En cuanto a problemas en velocidad de la red dijo que la velocidad no ha disminuido. "Lo que hemos experimentado es un comportamiento diferente por parte de los consumidores. En términos de red, hay un mayor uso en las noches, incluso hasta las 2 a.m., el nuevo pico de la red está entre las 10 p.m. y las 12 a.m., pero el servicio no se ha visto afectado de ninguna forma".



Sobre la sensación de lentitud que puedan estar experimentando sus clientes afirmó que: "son casos muy puntuales, que cuando el usuario lo manifiesta se le guía en cómo usar el servicio de forma más optima, entendiendo las características de su equipo y la disponibilidad de cobertura en su zona".

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET