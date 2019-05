Lo que se sabe hasta el momento del nuevo sistema operativo de Huawei

La compañía china Huawei ya ha confirmado que está trabajando en su propio sistema operativo, en medio de la crisis que atraviesa luego de que el gobierno de Estados Unidos le prohibiera hacer negocios con empresas estadounidenses.

Según informó a CNBC Richard Yu, director ejecutivo del negocio de consumo, el nuevo software estaría disponible inicialmente en China en el segundo semestre de 2019 y luego sería lanzado a nivel mundial a principios de 2020.



Ahora, de acuerdo con el sitio especializado Android Headlines, se conoció que la firma asiática ha registrado en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea tres nombres con los que posiblemente bautizaría a este nuevo sistema operativo: HUAWEI ARK OS, HUAWEI ARK y ARK OS.





Pese a que en días pasados se había hablado de los nombres HomeMeng OS y Kirin OS, las siglas de ARK fueron registradas el pasado 24 de mayo. Aún no se conocen muchos detalles de su funcionamiento pero, según un reporte del medio chino Caijin, este nuevo sistema operativo podrá ejecutar cualquier aplicación de Android, incluso un 60 por ciento más rápidos.

Esto se lograría al hacer uso del sistema de código abierto conocido como Android Open Source Project (AOSP), que permite el libre acceso a la información y el código fuente necesarios para crear variantes personalizadas del sistema operativo Android. Sin embargo, no se incluirían los servicios de Google como Chrome, Drive y YouTube.



Algunos reportes también indican que la compañía crearía su propia tienda de aplicaciones llamada App Galery, no obstante, aún no queda claro si la compañía china realizará un acuerdo para que las grandes compañías como Facebook creen una versión para este nuevo sistema operativo.



