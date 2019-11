Ahora puede recargar la tarjeta 'tullave' a través de internet

La empresa Transmilenio anunció este lunes un nuevo método de recarga en línea para las tarjetas del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá, 'tullave'. Según la entidad, los usuarios con tarjetas personalizadas ahora pueden recargar desde 10.000 pesos y hasta 100.000 pesos a través de PSE.

En el video informativo publicado por Transmilenio en su cuenta oficial de Twitter, la empresa explicó los tres pasos que debe seguir el usuario para hacer bien el proceso, sin embargo, muchos usuarios de esa misma red social manifestaron su molestia por lo que consideraron como "reprocesos" en el nuevo método de recarga.

#Ahora los Usuarios 🙋🏼‍♀️ de TransMi 🚍 pueden recargar por internet la tarjeta ¡TuLlave! Personalizada.



Pasos y condiciones de la recarga en línea

Lo primero de que debe hacer el usuario es ingresar a la página web tullaveplus.gov.co, dirigirse a la barra superior del menú en la opción 'conoce tullave' y en la lista desplegada, seleccionar el último ítem bajo el nombre de 'recargas web'.



Esta opción direcciona al usuario hacía un formulario que además muestra el resumen de las condiciones de la recarga. Según el sitio web, el monto mínimo de la recarga en línea es de 10.000 pesos y el máximo de 100.000, además, debe tener en cuenta que una vez realizado el pago a través de PSE, el usuario debe esperar 60 minutos para poder "activar la recarga en los dispositivos de Recarga Web en estaciones seleccionadas" y que puede consultar en el mismo lugar.



En el segundo paso, los usuarios deben diligenciar el formulario que pide los datos del propietario de la tarjeta 'tullave' y los datos del dueño de la cuenta de ahorros de donde se debitará el valor de la recarga. El proceso siguiente es el mismo que se surte para realizar compras a través de PSE.



Finalmente, el usuario debe dirigirse a una de las estaciones habilitadas para la validación de la recarga y de esta manera poder hacer uso del valor recargado en la tarjeta.

Por su parte, algunos de los usuarios de sistema volcaron sus opiniones hacia la "falta de practicidad" del nuevo método de recarga, indicando que la idea de hacer la recarga por internet debería buscar que el usuario acceda más rápido al servicio y no al contrario. "Que el pasaje no se haga efectivo hasta no ir a validarlo en físico, es igual que buscar dónde recargar", afirmó @lpmarquez en respuesta a la publicación de Transmilenio.

Finalmente, otros usuarios se quejaron del costo adicional que tiene el servicio de recarga en línea que es de 600 pesos. "¿Por qué cobran 600 más del valor de la recarga? Es decir, nos incrementan el valor del pasaje de manera indirecta, esto no aporta ningún valor agregado al servicio", publicó @marcruzcaral en la red social Twitter.



