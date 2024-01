Cómo saber si una videollamada está siendo grabada

En la era digital, las videollamadas se han convertido en una herramienta esencial para la comunicación, especialmente cuando las reuniones en persona no son posibles.

La capacidad de ver a la otra persona, algo que las llamadas de voz no ofrecen, agrega un valor significativo a la interacción. Sin embargo, este avance tecnológico también plantea preocupaciones en cuanto a la privacidad, particularmente si el usuario no está al tanto de que su conversación está siendo grabada.

Videollamada Foto: iStock

Las plataformas de videollamadas más conocidas, así como los dispositivos electrónicos modernos, incorporan funciones diseñadas para informar a los usuarios si su interacción está siendo registrada.

Un ejemplo claro de esto es la activación del piloto luminoso en dispositivos Android cuando una aplicación accede a la cámara o al micrófono. Del mismo modo, servicios como Zoom notifican a los usuarios cuando se inicia una grabación.

Dichas alertas pueden presentarse de diversas formas, como señales visuales (puntos rojos, notificaciones emergentes) o auditivas (alertas sonoras periódicas), tal como señala la firma especializada en datos Geonode. Estas indicaciones son fundamentales para mantener al usuario informado sobre el estado de su privacidad durante la llamada.

Reconociendo señales menos obvias



Existen otras señales más sutiles, no relacionadas directamente con la tecnología, que podrían sugerir que una videollamada está siendo grabada sin el conocimiento explícito del usuario.



Por ejemplo, una interacción excesivamente formal y rígida podría ser indicativa de un diálogo guionizado. De manera similar, si durante la conversación se piden reiteradamente que se hable más alto o se asegure la visibilidad de manera inusual o inesperada, podría ser un indicativo de que la conversación está siendo registrada.

A pesar de que estas señales pueden ser indicativas, no son completamente infalibles. Algunas plataformas de videollamada no ofrecen indicaciones visuales de grabación, y otras dependen de la honestidad del interlocutor para proporcionar dichas notificaciones.



Como Josh Gordon, experto en Seguridad Cibernética de Geonode, señala: "Muchas personas no son conscientes de que sus derechos de privacidad podrían estar en riesgo cuando hacen clic en 'aceptar' para una videollamada". Gordon enfatiza que nada en Internet es completamente seguro, incluyendo las videollamadas.

Frente a la incertidumbre, se aconseja preguntar directamente a los participantes de la conversación y observar sus reacciones. Es prudente asumir que las conversaciones pueden estar siendo grabadas y actuar con precaución.



Para manejar de manera efectiva una grabación no autorizada, es aconsejable que el usuario tome medidas proactivas. Esto incluye familiarizarse con las funciones y herramientas de los servicios de videollamada, especialmente los más populares.



Además, en caso de sospechar que una llamada ha sido grabada sin consentimiento, es crucial informar al proveedor de la plataforma.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.