¿Cómo reportar su celular si se lo robaron?

El hurto a celulares es uno de los delitos de mayor impacto en el país. Según cifras de la Alcaldía de Bogotá, solo en febrero de este año se produjeron 8.322 casos en la Capital. Y lo preocupante es que muchos de esos equipos regresan al mercado, vendidos ilegalmente, porque es poca la información que sus dueños tienen sobre cómo bloquear e inutilizar el equipo.

Por eso, las autoridades han insistido en que se deben seguir varios pasos, sencillos, no solo para denunciar, sino para prevenir que ante robo, los teléfonos puedan seguir siendo utilizados.



Y el primer paso para esto, es reportar el número IMEI, que es un código único que tiene cada equipo móvil, algo así como el número de cédula de su aparato.



Y obtenerlo es sencillo: tan solo debe marcar *#06#, y el número que aparece es la identificación de tu móvil. Luego, se procede a registrarlo. Para ello, hay varias opciones, de acuerdo al operador:



Claro Colombia: llamando al *611, marcando *611# o por medio de su aplicación Mi Claro.



Tigo: llamando a la línea de atención *300 en la opción 6 o ingresando a la página que tienen dedicada para el registro: Registrar IMEI Tigo



Movistar Colombia: Para registrar el IMEI en Movistar de clic aquí



Virgin Mobile: ingresar en la pagina de registro de Virgin. Registro IMEI Virgin Mobile y seguir las instrucciones.



Y si el celular ya fue robado, es posible reportarlo para que quede en ‘lista negra’ y de esta forma no pueda ser utilizado ni en Colombia ni en el exterior. ¿Cómo hacerlo? Siguiendo estos pasos establecidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información:



- Tener a mano: número de IMEI y cédula

- Comunicarse con la operadora del equipo, dar nombre, identificación, número de línea, sitio de robo.

- Una vez identificado, la operadora lo bloqueará

- Finalmente denunciar ante la Policía el robo del equipo haciendo clic en este enlace



Con esto, el equipo quedará inutilizado y no podrá ser vendido ni activado en ninguna parte del mundo.



