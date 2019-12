Conozca cómo reconocer la publicidad engañosa en internet

Verificar a quién se le compra en internet, comprobar que la página donde realizará la transacción tenga herramientas de seguridad para realizar los pagos y no dejarse engañar con precios falsos, hacen parte de las recomendaciones que María Carolina Corcione Morales, superintendente delegada para la protección del consumidor, de la Superintendencia de Industria y Comercio, resaltó para esta temporada de compras navideñas por internet, en conversación con EL TIEMPO.

Aunque en los meses de noviembre y diciembre hay un incremento generalizado de las denuncias por publicidad engañosa y otros tipos de fraude en temas de comercio electrónico, no se podría cuantificar los reportes que están asociados a las jornadas de descuentos como el Black Friday o el Cyber Lunes, aseguró Corcione.



Sin embargo, las tendencias de modalidades de fraude que mas aquejan a los consumidores por esta época de compras electrónicas sí es posible identificarlas, según aseguró la Superintendente, de manera que el usuario puede entender cómo opera la publicidad engañosa en internet.

En Colombia, ¿qué es publicidad engañosa?

El Estatuto del Consumidor, ley 1480 de 2011, define la publicidad engañosa como “aquella cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir a error, engaño o confusión”.



En el caso de las ofertas, más frecuentemente en las temporadas de fin de año, estas "deben contener las condiciones de modo, de tiempo y de lugar, dónde aplica, a qué aplica y qué tengo que hacer para acceder a la promoción", explicó Corcione.



De manera que, toda pieza que publicite una promoción y no cumpla con esas condiciones, se cataloga como publicidad engañosa.

Tendencias de fraude por publicidad engañosa en internet

La superintendente Corcione señala que uno de los casos de publicidad engañosa con mas frecuencia es la promoción inexistente. Aquella que anuncia ofertas como: "viaja a Cartagena solo por 100 mil pesos", sin embargo, no especifican los términos de modo tiempo y lugar. El usuario hace clic sobre la promoción y se encuentra que una de las advertencias es que debe viajar en junio de 2020, lo que significa que "esa promoción esta condicionada y por lo tanto no es cierta".



Otro caso, es el del anuncio de un precio muy conveniente, para Corcione estos casos son aquellos en los que el precio anunciado de un producto no incluye los impuestos, costos o sobre costos, "es decir, que no tienen el precio global desde el comienzo de la transacción y eso es publicidad engañosa", afirma Corcione.



Una tercera practica, tiene que ver con las ventas a presión. Mensajes como "apresúrese que son las últimas unidades disponibles" hacen que el consumidor se siente presionado y compre, cuando realmente hay un stock de producto enorme", aseguró la Superintendente.



Asimismo, algunos usuarios presentan denuncias por productos que no llegan o porque llegan artículos diferentes a los que el usuario pidió.

¿Y qué pasa con las ventas fraudulentas en redes sociales?

Corcione dice que aunque no todas las ventas que se hacen a través de redes sociales tienen connotación de transacción de comercio electrónico y por ende no estarían cobijadas con derechos propios del comercio electrónico como el retracto y la reversión del pago, esto no evita que se apliquen las normas de publicidad engañosa e información engañosa en caso de que infrinjan la ley.



En caso de conocerse que alguien utiliza información engañosa en redes sociales para publicitar sus productos, el consumidor puede "denunciar y demandar a quien le vendió el producto o servicio, independientemente si el pago no ocurre en línea y no se toma como una transacción de comercio electrónico, en cualquier caso se pueden aplicar las normas de publicidad engañosa.

Recomendaciones

La superintendente Corcione reitera las cuatro recomendaciones para identificar la publicidad engañosa en internet y además no caer en estafas de comercio electrónico.



Número uno, "verificar a quien le está comprando, es decir, que en la pagina web donde se vaya a comprar exista información del vendedor y cómo contactarlo, porque esa es la persona a la que le voy a tener que reclamar en caso de tener algún problema"



La segunda recomendación es verificar que "el sitio web tenga las herramientas de seguridad para realizar el pago y eso usualmente esta dado con un símbolo de candado que aparece en la parte superior de la página.



En tercer lugar, Corcione recomienda tener especial cuidado con los servicios turísticos, dado que es uno de los casos por el que más denuncias reciben de publicidad engañosa. "La piezas publicitarias en las que se ofrezcan paquetes de viajes, cruceros entre otros servicios de turismo a través de comercio electrónico, deben contar con el Registro Nacional de Turismo que certifica la habilitación para prestar ese servicio.



"Una recomendación muy importante, y advertencia a la vez a los consumidores es que el primer precio que ven es el precio final que deben pagar, es decir, el precio que se le vincula al producto en el primer pantallazo, es el precio que debe reflejarse al final de la transacción", señaló la Superintendente.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET