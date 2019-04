¿Cómo puede valer billones una empresa que nunca ha dado ganancias?

¿Oportunidad o burbuja? Esa es la duda que ronda a los inversionistas del mundo, que escucharon pistoletazo de salida de una carrera que promete dejar millones en el camino, ya sea en ganancias o en pérdidas.



Eso es porque grandes nombres del panorama tecnológico saldrán a bolsa este 2019. Pero entre el costo por acción, valuaciones que se elevan hasta los miles de millones de dólares y los pronósticos de los expertos, es fácil olvidar un dato: muchas de estas compañías no han dado ganancias. Nunca.

Tome por ejemplo a Lyft, la principal rival de Uber en EE. UU. Aunque en su arranque consiguió una capitalización por encima de los 24.000 millones de dólares, los inversionistas mostraron sus dudas por una historial que plantea interrogantes sobre la viabilidad de su modelo de negocio, ya que en 2018 perdió 911 millones de dólares, con una facturación de 2.200 millones.



Luego de pasar mucho de la semana por debajo de su precio de salida, Lyft por fin logró cotizar por encima. Pero eso no calmó todos los que pusieron allí su dinero. Muchos abandonaron el barco antes de lo que temían pueden ser pérdidas millonarias.



Pero eso es un error de novato para el responsable de la firma de inversión en corto plazo Citron, Andrew Left, quien aseguró en una nota que vender los títulos de Lyft sin que maduren en el mercado es "una manera segura de arruinarse".



Left define a la tecnológica como una "compañía disruptora" y recuerda que este sector, según Goldman Sachs, tendrá un valor de 285.000 millones de dólares en 2030.



El asunto es que estas compañías no están interesadas en las ganancias trimestrales o anuales de la misma forma que otras corporaciones. Por supuesto que buscan ganancias, pero su apuesta es a largo plazo y, por eso, invierten mucho de lo que ganan en investigación y desarrollo o subsidian servicios que resultan poco o nada rentables con el fin de generar confianza, primero, y luego hábito entre sus consumidores.



Es el caso de Uber, que el año pasado sufrió una pérdida neta de 1.800 millones de dólares, algo que sería impensable en cualquier otro ramo. Mucho de lo que invierte la empresa en campos como su programa de autos sin conductor, algo a lo que dedicó más de 350 millones de dólares el año pasado, tardará años en dar réditos.



No es, por supuesto, algo nuevo. Amazon pasó más de cuatro años desde su nacimiento sin ver un solo trimestre con números en negro. Hoy se le considera un caso de éxito, que cerró 2018 con 72.4oo millones de dólares en ingresos y 10.100 millones de dólares en ganancias, en un récord para sus libros.



Por eso es que, dependiendo del mercado y de cómo terminen dándose las cosas, Uber podría avaluarse en unos increíbles 120.000 millones de dólares cuando haga su salida a bolsa.



La nube negra en la mente de todos es el caso de Snap. Después de salir a bolsa con un costo por acción de 17 dólares, hoy cotiza a 10. Mucha gente perdió fortunas, grandes y pequeñas. Claro, siempre es posible que la acción ‘rebote’, pero ese es precisamente el carácter impredecible de las tecnológicas en la bolsa de valores.