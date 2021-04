Lo que puede hacer si le cancelan un evento virtual

En la noche de este sábado, el cantante Marc Anthony no pudo realizar por fallas técnicas el concierto virtual ‘1 Night Only’, el cual iba a ser transmitido desde Miami, Estados Unidos.



El artista puertorriqueño se disculpó a través de sus redes sociales, debido a que la página desde donde se iba a realizar la transmisión Livepassplay.com colapsó debido a la cantidad de personas que intentaron registrarse para el espectáculo.



“Siento profundamente la falla de esta tecnología, la cual está totalmente fuera de mi control”, indicó el músico.



Así mismo, Marc Anthony aclaró que están adelantando todas las acciones para que las personas que adquirieron las entradas al evento virtual puedan ver todo el contenido que estaba preparado para el concierto “tan pronto como sea posible”.



Debido a la pandemia, el último año el mundo del espectáculo ha decidido realizar eventos de manera virtual. Artistas de diferentes géneros e incluso grandes festivales de música como Tomorrowland han ofrecido contenidos en vivo por medio de transmisiones digitales.



Por esto, este incidente deja el interrogante de ¿qué se puede hacer si se cancela un evento virtual?



Lo primero que debe hacer antes de adquirir los tickets de acceso es conocer los Términos y Condiciones. Con eso podrá estar seguro si la presentación a la que va a asistir de manera virtual tiene opciones de reembolso. En el caso del concierto del cantante puertorriqueño, se les permitirá a los compradores acceder al contenido posteriormente.



Así mismo, revise las políticas de reembolso de la empresa desde donde compró los boletos. Esto le permitirá saber cuánto tiempo tienen para hacer el proceso, si el dinero reintegrado corresponde al 100 por ciento del valor y si hay algún tipo de deducción que realicen en caso de que no lleve a cabo el espectáculo.



En Ticket Express, la compañía asegura que el usuario puede acceder en el caso de una cancelación a la devolución de su dinero o a una boleta para otro evento que tenga el mismo o un valor superior.



Así mismo, establece que, fuera del marco de la emergencia de covid-19, el reembolso se realiza en un término de 8 días hábiles después del anuncio. Además, no se reintegra el dinero que corresponde al servicio de Ticket Service.



Por otro lado, La Tiquetera indica que la devolución del dinero solo aplica si los eventos son cancelados definitivamente. En este caso, la persona debe escanear las entradas y enviar a través de correo electrónico copia del documento de identidad, una carta solicitando el reembolso, datos personales y el número de la cuenta en la que se realizará la transacción.



La compañía Eticket señala, por su parte, que la devolución en caso de cancelación se debe solicitar en los siguientes 30 días hábiles a la fecha en la que se iba a adelantar la presentación. También destaca que en el caso que el evento sea suspendido después de comenzar la presentación no se realizará ningún reembolso.

