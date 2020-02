Recomendaciones para evitar engaños y estafas mientras usa internet

Un correo de la autoridad de recaudo, un anuncio con códigos promocionales que no son lo que dicen ser o cadenas de WhatsApp con invitaciones a dejar su información y compartir con sus contactos son algunas de las principales modalidades de ataques cibernéticos que vivió América Latina en el 2019.

Según un informe sobre las tendencias de ciberataques para la región, entre noviembre de 2018 y enero de 2020 se registraron 97 millones de ataques de phishing, una de las amenazas más conocidas y que consiste en engañar visualmente (con sitios que lucen muy similares a los reales) y atraer a los usuarios con premios o regalos para que entreguen sus credenciales de acceso a sus cuentas.

En su último informe, la firma de ciberseguridad Kaspersky reveló que se presentaron más de 1.300 millones de ataques de malware (software malicioso), lo que representa un aumento del 13 por ciento frente a la medición anterior.

Según Miguel Recio, doctor en leyes y experto en ciberseguridad y protección de datos, lo más terrible es “la finalidad con la que se utilicen esos datos robados, porque pueden producir graves daños a las personas”.

Una cadena falsa que suplanta a un popular supermercado puede afectarlo robando la información de contacto, como número de teléfono y correo o clonando su tarjeta de crédito.

Para Roberto Martínez, analista de ciberseguridad en Kaspersky, lo que motiva estos ataques es la oportunidad del lucro. “Los atacantes no se sientan a generar malware porque no tengan nada más que hacer, si no porque ven un posible negocio”.

Según Martínez, “Colombia es uno de los tres mercados latinoamericanos más atractivos para los cibercriminales”. Cada día se presentan unos 28.835 ataques de phishing.

Prevenir es clave

La falta de cultura de ciberseguridad en las poblaciones hace que aumenten los riesgos. Como explica el analista de Kaspersky, mientras más personas caigan en el falso correo del banco que le pide sus credenciales, más ‘campañas’ se van a seguir presentando.

El no creer en todo lo que ven en la web puede ahorrarle malos días. Por ejemplo, la semana pasada EL TIEMPO reportó un sitio web que buscaba engañar a los cibernautas copiando el aspecto de su página para promocionar una supuesta ‘ganga’ de un teléfono por 1 dólar.

No sé dejen engañar. Ni es @ELTIEMPO ni es @TecnosferaET ni es el lenguaje ni usamos citas para declarar que hay afán de que entren a un link. Abro hilo explicando porqué esto es un vil phishing. pic.twitter.com/ITnuOZ0deN — Linda Patiño (@Linndapc) February 21, 2020

Por lo general, explican los expertos, los engaños buscan que los usuarios no tengan tiempo para pensar. El engaño que suplantó a este diario decía, en forma de cita, que “quedaban pocas unidades”.

Para Maximiliano Cantis, especialista en seguridad informática de Eset, lo más recomendable para evitar caer en estos engaños es no quedarse solo con la información de una fuente que le llegó por correo o por un mensaje de WhatsApp.

En el caso de suplantación que ofrecía el teléfono por un precio increíble, frases como “vuestro teléfono”, fallas en la ortografía y links rotos a otros artículos eran claves para detectar el engaño.

Según Cantis, las buenas prácticas funcionan como primera línea de defensa. Evite costumbres como descargar la copia pirata (instalar un cracker) o no actualizar los sistemas operativos.

Así mismo, lea bien los correos y textos y evite acceder a enlaces sospechosos o descargar adjuntos que llegan sin ser solicitados.Por último, no olvide verificar el código https, que da un certificado de seguridad en transacciones bancarias, y confirmar con las páginas oficiales de las entidades que supuestamente están divulgando una información.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET