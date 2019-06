Cómo los mensajes cifrados ayudaron a los manifestantes de Hong Kong

Miles de manifestantes vestidos de negro desafiaron el gas lacrimógeno y la lluvia durante 79 días en el "Movimiento Umbrella" de Hong Kong en 2014. Las lecciones de esa agitación parecen haber hecho que los manifestantes de la ciudad sean más rápidos y mejor preparados en algunos de sus últimos intentos de resistir contra la acción policial.

Los jóvenes ciudadanos que se congregaron en las calles hace unos días para protestar por un proyecto de ley que permitiría la extradición a China continental, utilizaron la aplicación de mensajería encriptada Telegram para compartir sus ubicaciones.



Además, repartieron mascarillas quirúrgicas para protegerse contra los gases lacrimógenos, y de manera crucial, para ocultar sus rostros a la policía. Convirtieron automóviles y camiones en bloqueos de carreteras en medio de las carreteras y establecieron estaciones de suministro a lo largo de la manifestación, actuando más rápido que hace cinco años.



Al mismo tiempo, la policía de Hong Kong también parecía estar mejor equipada en sus esfuerzos por dispersar a la multitud, y más decidida a evitar que se repitiera la sentada prolongada de 2014. Con un equipo antidisturbios completo, utilizaron gas pimienta y lanzaron balas de gas lacrimógeno, balas de goma y bolsas de frijoles, lo que dificultó que los manifestantes se mantuvieran en su lugar. La policía dijo que había disparado alrededor de 150 rondas de gas lacrimógeno en el combate cuerpo a cuerpo el miércoles pasado, casi el doble de las 87 rondas disparadas en la totalidad del Movimiento Umbrella.

Si bien un grupo a favor de la democracia llamado Frente Civil de Derechos Humanos ayudó a dirigir el movimiento contra el proyecto de ley, no hubo líderes obvios en las protestas del miércoles.



Sin embargo, gran cantidad de demostraciones parecieron ser iniciadas por individuos que convocaban amigos y conocidos a través de mensajes instantáneos. Antes del enfrentamiento, los sitios de redes sociales como Facebook e Instagram mostraban múltiples invitaciones a actividades como "picnics de una persona" o "pintando por su cuenta" cerca del edificio del Consejo Legislativo de Hong Kong. Eso fue intencional: cualquier reunión de tres o más sin el consentimiento de la policía podría considerarse una asamblea ilegal, de acuerdo con la ley local.



El sistema de mensajería Telegram encabezó la tienda de aplicaciones de Apple en Hong Kong el miércoles. Por temor a la vigilancia, los manifestantes cambiaron a la plataforma de mensajería cifrada para compartir actualizaciones y coordinar tácticas.



El fundador de Telegram, Pavel Durov, dijo que su servicio de mensajería había presentado un ciberataque masivo que se originó en China, lo que planteaba dudas sobre si Pekín había intentado descarrilar las manifestaciones.



"Es un verdadero ingenio de la gente de Hong Kong", dijo Kong Tsung-gan, autor de Umbrella: A Political Tale from Hong Kong. "No hay estructuras preexistentes y antes de que te des cuenta, están ahí".



BLOOMBERG