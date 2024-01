¿Cómo la Inteligencia Artificial Bard puede ayudarle a organizar su correo Gmail?

Con el avance de la tecnología y la aparición de la Inteligencia Artificial, distintas aplicaciones de uso diario han instaurado dentro de sus sistemas la posibilidad de usar esta herramienta para optimizar sus funciones.



Así sucede con Google y la generación de sus aplicativos que ahora ofrece la posibilidad de integrar las mismas con Bard, la IA que lanzaron a mediados del 2023.

Un ejemplo de ello es la sincronización de la tecnología con Gmail, el servidor de correo electrónico. La IA utiliza el procesamiento de lenguaje natural para anticiparse a lo que se va a escribir en un correo electrónico y ofrecer sugerencias.



(Le puede interesar: Así puede programar respuestas automáticas en Gmail para estas vacaciones).

Así mismo, también puede ayudarle a organizar los email de la manera que el usuario requiera, si por tema, etiquetas o destinatario, con la intención de que este también filtre el contenido recibido.



Para implementar su integración puede hacer el siguiente paso a paso, según el 'Centro de Ayuda de Google'.

Seleccione la pestaña de 'Ajustes' en Gmail, tras elegir 'Ver todos los ajustes'. Diríjase a la sección 'General' y baje hasta encontrar todas las opciones relacionadas con tareas inteligentes como redacción, personalización, respuesta y funciones. Active cada una de las anteriores opciones marcando su correspondiente casilla y guarde los cambios realizados.

Una vez tenga disponibles las anteriores funciones puede implementar la distribución de su correo de varias maneras. Comenzando por las etiquetas para los emails, que puede crear con un clic en el icono de etiqueta en la barra de herramientas de Gmail o seguir las sugerencias de la IA.



(Siga leyendo: Mejora de Bard de Google que lo haría 'más humano').

De igual manera, este Bard es capaz de proporcionarle resúmenes de la información enviada o recibida en su bandeja de entrada, para ello debe hacer clic en el icono de resumen junto al correo electrónico, de acuerdo con el medio especializado en tecnología 'Medium'.



Vale recordar, que por el momento 'Bard Extensions' se limita principalmente a recolectar y resumir información, no a analizarla, así que solo puede resolver las funciones descritas anteriormente.



No obstante, también es posible enviar cualquier email, pero desde el 'chatbot' directo de la IA, más no como una función directa del correo electrónico, de acuerdo con las instrucciones que el usuario le proporcione.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias