‘Es una gran época para ser un fan de los deportes’

Michael Davies supervisa la integración de tecnologías emergentes para Fox Sports y, por tanto, no es ajeno a los desafíos de la transmisión en vivo de grandes espectáculos deportivos. Su rol incluye supervisar los trabajos de Fox Lab, un espacio que busca maneras innovadoras de mejorar la experiencia visual enfocada en el storytelling, el arte de contar historias y que ya ha aplicado sus hallazgos en eventos como el Super Bowl, la Serie Mundial y las 500 de Daytona.

Davies, que visitará Cartagena la próxima semana para participar en Andicom 2018, habló sobre el futuro que vislumbra gracias al papel de la tecnología como amplificadora de la experiencia de ver deportes.



¿Qué tecnologías, muchas nacientes, impulsan el trabajo de Fox Sports?



He estado haciendo esto veinte años y no creo que haya habido una época en que las cosas se movieran tan rápido. Es mucho lo que hay que hacer para seguir siendo relevantes. Hoy hay que pensar en realidad virtual (VR), realidad mixta (MR), inteligencia artificial (AI), interactividad... Es en lo que nos estamos enfocando, y, sí, mucho de esto está naciendo, así que no hay un manual de cómo usar estas cosas, de cómo hacer que sean exitosas o, siquiera, de si van a serlo.

Un fan con un celular, un jugador con una cámara, hay cuentas en redes sociales con más influencia que algunos medios... ¿No sienten amenazado su territorio?



No realmente. Para empezar, debes tener los derechos para cualquiera de estas cosas. Creo que canales como el nuestro solo necesitan volverse muy buenos en esto. Creo que cada compañía necesita ser una compañía de tecnología, y por eso es importante que aprendamos cómo hacerlo. La característica clave de todos estos desarrollos es la necesidad del storytelling, la necesidad de darles a las audiencias un mapa. Eso no va cambiar. Creo que en eso somos buenos y por eso no nos sentimos amenazados, sentimos que es algo en lo que tenemos que seguir trabajando. Hay nuevos actores muy buenos en lo tecnológico, pero no tienen la experiencia que tenemos nosotros en contar estas historias.



Usted ha sido enfático en poner primero las historias y luego las tecnologías…



Cuando comenzó hace 25 años, este canal estaba muy enfocado en cómo la tecnología podía apoyar al storytelling. Es importante recordarlo porque, por ejemplo, uno de los primeros modelos de AR comenzó aquí hace veinte años. Era un disco ‘brillante’ para verlo mejor en un partido de hockey. Y si bien es cierto que hubo tanta gente que lo amó como gente que lo odió, fue el comienzo de cosas como la línea amarilla y tantos recursos de AR que hoy usamos a diario y, seguramente, seguirán desarrollándose en adelante.



¿Google, Twitter y Facebook son posibles alianzas o competidores?



Ambas. Estamos midiéndonos unos a otros en muchos sentidos. YouTube compró los derechos del fútbol en Los Ángeles y, a la vez, nosotros trabajamos con Facebook, Twitter y todos ellos. Estamos felices de colaborar en ciertos casos, cuando tiene sentido. Por ejemplo, para el Mundial de fútbol hicimos un show de Twitter después de cada jornada. Ciertamente hay competencia, pero por ahora estamos tratando de usar estas plataformas para nuestro beneficio.



¿Es válido decir que el Mundial es un punto de inflexión para ustedes?



Sí. Cuando haces un evento cada cuatro años, sea el Mundial o los Olímpicos, cubres el lapso entre un capítulo y el siguiente en términos de desarrollo tecnológico. Casi que es redundante decir que este fue el Mundial más tecnológicamente avanzado de la historia porque por supuesto que tiene que serlo. Eso no es lo que sorprende. En lo que dedicamos mucho tiempo es en la variedad de ofertas digitales que terminamos poniendo a disposición del público: pusimos una Highlight Machine basada en AI para que los fans pudieran ver segmentos de esta Copa y de otras del pasado. Algunas de estas cosas funcionan muy bien y otras tendremos que ver cómo crecen. Sin duda será interesante, en cuatro años, en Catar, ver cuál va a ser la siguiente ola.



¿Cómo imagina la experiencia de ver deportes en un futuro?



Creo que apenas estamos en el nacimiento de la realidad virtual y la realidad mixta. Si seguimos haciendo lo que hacemos hoy, pero de maneras que te permitan personalizar y refinar la información que recibes, tu experiencia, ya sea en el estadio o en casa, será mucho más completa, más madura. Estamos adivinando, pero a medida que los gráficos y los datos se hacen mejores y si agregamos AR, no veo cómo no vaya a transformar la experiencia de los deportes en vivo. Es una gran época para ser un fan y una gran época para estar en el negocio.



WILSON VEGA

Editor de Tecnología

EL TIEMPO

@WilsonVega