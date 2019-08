Ahora sus búsquedas en Google le arrojarán podcasts en los resultados

El gigante de las búsquedas Google ha decidido que los podcast tendrán su propio espacio dentro de los resultados de búsquedas personalizando la forma en la que aparecen listados.



Desde ahora, si usted quiere escuchar podcast de tecnología, ciencia o artes, con hacer la búsqueda e incluir la palabra 'podcast' aparecerán opciones sugeridas por el algoritmo y la opción de generar una reproducción del audio directamente desde el Chrome.

Toma de captura de la nueva opción de escucha previa de podcast en el buscador de Google Foto: Tomada de Google

La compañía reveló que para facilitar que los usuarios encuentren podcasts más fácilmente pondrá episodios en los resultados. Lo más interesante es que además de identificar por ejemplo un show específico como Al Cierre con Andrés Mompotes, el sistema comprenderá de qué tema se trata el podcast en general y las temáticas específicas de los episodios.

Captura de pantalla que muestra Al Cierre con Andrés Mompotes y otros audios correlacionados con la palabra de búsqueda Al Cierre Foto: Tomado de Google

Según informó la compañía en su portal oficial, se espera que en los próximos meses lleguen más funcionalidades de podcast tanto al Asistente de Google como a la web.



Por ejemplo, dicen, si un usuario pide "reproduzce un podcast sobre Marie Curie", el sistema le sugerirá episodios relevantes y no solo un podcast particular.



"Como parte de nuestro trabajo para ayudar a los podcasters a construir audiencias y hacer crecer sus negocios, pronto agregaremos la capacidad para que los editores especifiquen dónde puede escuchar sus podcasts, como otras aplicaciones o sitios web", dijo Google en su comunicado.



La llegada de la funcionalidad implica que los podcast podrían tener nuevas reglas de posicionamiento en SEO (search engine optimization) para poder visibilizarse ante el algoritmo.



*No se pierda la amplia oferta de podcast de EL TIEMPO y visite nuestra página para conocer las opciones disponibles.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET