Televisión digital sin consumos de datos: promesa del celular TDT 550

No se preocupe si no conoce a Mint. Esta marca, una recién llegada al paisaje de la telefonía móvil en Colombia, diseña en EE. UU. aparatos que luego, con el mercado colombiano en mente, son fabricados en China. Su apuesta es el precio, pues por increíble que parezca tienen un catálogo en el que el celular más barato (ojo, dijimos celular, no smartphone) vale 70.000 pesos.



Al otro extremo, con un precio de 450.000 pesos, se encuentra el TDT 550, que incorpora características que nos hemos acostumbrado a esperar en un smartphone (cámara dual, lector de huellas) y las combina con una característica que la empresa espera sirva para granjearles la preferencia de los compradores: un receptor compatible con la TDT.



Colombia tiene previsto que para 2022 todas las señales de televisión en el país sean digitales, no analógicas. Para recibir y decodificar esa señal hay que usar equipos compatibles con el estándar adoptado (el europeo). Canales como Caracol, RCN, Citytv y EL TIEMPO Televisión, así como Señal Colombia y Canal Uno y la mayoría de los canales regionales, ya se pasaron a esta tecnología.



Muy a pesar de lo que diga la compañía, el TDT 550 no es el primer smartphone con televisión digital sin consumo de datos. Antes fabricantes como Blackberry y Huawei sacaron modelos con esta capacidad.



Sin embargo, su compatibilidad con el estándar de TDT adoptado en Colombia le da al dispositivo de Mint una clara ventaja y su uso, hay que decirlo, es la definición misma de conveniente.



Basta abrir una aplicación preinstalada para acceder a la señal. Gestos muy simples permiten navegar la guía de canales y ajustar el volumen. El servicio, sobra decir, no tiene costo.



La señal se reproduce de manera continua, sin cortes o saltos que entorpezcan el proceso. El teléfono trae una antena que se instala en el puerto de los audífonos para mejorar la recepción y una pestaña sale de su estructura para servir de soporte.



En situaciones en que usted prefiera tenerlo en la mano (como en un vehículo en movimiento, por ejemplo), el cable del manos libres hace las veces de antena. Es una lástima que Mint no haya hecho el esfuerzo de darle una pantalla Full HD, pero lo cierto es que la que tiene, que con sus 5,5 pulgadas es HD, basta para la señal de los canales actuales.



Y si no le basta la oferta de programación de la TDT, puede instalar Netflix o Amazon Prime o comprar películas en Google. Si no es su plan, siempre puede usar el radio FM.



De resto, un procesador de 6 núcleos 1,5 GHz y 2 gigas de RAM (expandible a 64) aseguran un desempeño digno, si bien no destacado. Un toque interesante es la batería extraíble. Por ahora, el TDT 550 se vende en almacenes de cadena como Éxito y Flamingo.



TECNÓSFERA