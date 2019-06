Así es RCS, el sistema de mensajería que competirá con WhatsApp

Hace cerca de un año se conoció de la implementación de un nuevo sistema que empezó a ser desarrollado hace unos años atrás y que se espera compita con aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram. Se trata de RCS, un protocolo de mensajes de texto de próxima generación que reemplazará a los llamados SMS (Short Message Service o servicio de mensajes cortos o simples) en teléfonos Android.

La mayoría de los operadores de todo el mundo habían acordado su adaptación en todos los dispositivos móviles que integrarían esta opción como una configuración predeterminada.

RCS ofrecerá la mayoría de las características de una aplicación de mensajería como el envío de mensajes y textos, videos y fotos y archivos adjuntos de alta calidad.

Hasta el momento, el despliegue de este servicio dependía de los operadores móviles, pero como el proceso no ha avanzado Google ahora anunció que se encargará de suministrar el soporte para su funcionamiento y que activará el servicio para los usuarios de Android en el Reino Unido y Francia este mismo mes, según lo revela un reporte de The Verge. Inicialmente los usuarios podrán acceder al servicio mientras este es activado oficialmente por los operadores.

De acuerdo con el informe de The Verge, RCS estará disponible mediante la aplicación ‘Chat’, la cual reemplazará a la de Mensajes. Al abrir la app aparecerá un mensaje de actualización a RCS Chat y aunque ya vendrá instalada en los teléfonos nuevos, los usuarios tendrán que activarla. Google dice que lanzará los servicios a más países "durante todo el año", sin embargo no ha sido claro de en qué lugares se habilitarán ni en qué fechas específicas.



Además de los retrasos en su implementación, uno de los grandes problemas que enfrenta este servicio es la garantía de privacidad pues los mensajes no están encriptados de principio a fin como sí sucede con otras apps como iMessage, WhatsApp y Signal.



El director de gestión de productos que supervisa los mensajes de Android, Sanaz Ahari, le dijo a The Verge que Google reconoce la necesidad de un chat privado dentro de RCS y que actualmente está trabajando en ese propósito. “Creemos fundamentalmente que la comunicación, especialmente la mensajería, es altamente personal y que los usuarios tienen derecho a la privacidad de sus comunicaciones. Estamos totalmente comprometidos a encontrar una solución para nuestros usuarios”, señaló.



Sin embargo, aún no hay claridad de cuál es el camino que seguirá la empresa para lograrlo. Por ahora, el proveedor de RCS puede potencialmente ver el contenido de sus mensajes pese a que Google dice que los borrará de sus servidores tan pronto como se entreguen al teléfono.



"Desde el punto de vista de la retención de datos, borramos el mensaje de nuestro servicio de RCS en el momento en que lo entregamos a un usuario final", explica Drew Rowny, líder de producto para Mensajes de Google. "Si lo conservamos, es sólo para entregarlo cuando esa persona se conecta", agregó a The Verge.



No obstante, la empresa señaló que "los archivos (pegatinas, GIF, fotos, videos) de los mensajes podrían conservarse durante un periodo de tiempo sin identificadores de usuario tras su entrega para garantizar que todos los destinatarios puedan descargar el archivo". Los metadatos además también son almacenados temporalmente.

"Registramos temporalmente metadatos sobre el dispositivo tales como IMSI, número de teléfono, proveedor y versión del cliente de RCS, y marcas de tiempo por un período de tiempo limitado para proporcionar el servicio".



El sistema, que funcionará con cualquier otro teléfono que soporte el Perfil Universal de RCS, no requeriría de internet para su uso.



