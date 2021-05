¿Cómo 'expulsar' a quienes usan su cuenta de Netflix, Disney o Amazon?

Una de las prácticas más comunes entre quienes usan plataformas de video de streaming es compartir la clave de la cuenta con familiares o amigos cercanos.



(Le recomendamos: La 'app' que le ayuda a encontrar pareja según su gusto en memes)



Sin embargo, y como lo advierten expertos en ciberseguridad, esto representa a largo plazo un riesgo debido a que el acceso a la cuenta puede terminar en manos desconocidas.

Una de las recomendaciones es cambiar periódicamente las claves, así como procurar compartir el acceso con muchas personas. Si es posible, no hacerlo con ninguna que no viva con usted.



(Además: Así puede ocultar los 'likes' de las publicaciones en Instagram)



Sin embargo, plataformas como Netflix, Amazon Prime y Disney plus cuentan con opciones para 'expulsar' a personas que estén usando su cuenta sin su autorización.

Netflix

Lo primero que debe hacer es iniciar sesión desde la versión web de Netflix. Luego, diríjase a la opción 'Cuentas' y allí tendrá que seleccionar la opción 'Actividad de streaming reciente del dispositivo'.



En la pantalla aparecerá un listado de todos los dispositivos desde los cuales se ha accedido a su cuenta junto a las respectivas ubicaciones geográficas aproximadas.



(Le puede interesar: ‘Halston’: la historia del diseñador que inspiró la moda en Nueva York)



Así podrá identificar si hay dispositivos desconocidos que están accediendo a la cuenta sin su autorización. En ese caso, se recomienda usar la opción 'Cerrar sesión en todos los dispositivos' y cambiar de inmediato la contraseña de acceso. Esta acción hará que todas las personas conectadas a la cuenta pierdan acceso a esta.

Amazon Prime Video

Como ocurre con Netflix, en Amazon Prime también se puede acceder a un listado de los dispositivos que se conectan a la cuenta. Para ello, usted debe iniciar sesión y buscar el registro de dispositivos.



(Le sugerimos: ¿Por qué China censuró el especial de 'Friends'?)



Con esa opción, usted puede cerrar sesión de forma remota, y así controlar a las personas que usan la cuenta sin su autorización. También se recomienda cambiar la contraseña de acceso.

Disney plus

La plataforma de Disney+ no cuenta con una opción que permita obtener información sobre los dispositivos que inician sesión en una cuenta o que tuvieron actividad reciente.



(Lea también: La inspectora Murillo se despide de ‘La casa de papel’)



Sin embargo, la recomendación es cerrar sesión en los dispositivos conectados y, posteriormente, cambiar la contraseña de acceso. Para ello, se debe abrir sesión en la versión web y seleccionar la opción 'Cerrar sesión'.