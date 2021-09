¿Qué hacer si bloquean mi celular por no registrar el Imei?

¿Le ha llegado un mensaje de texto a su celular advirtiéndole que será bloqueado por no registrar el Imei? Esté atento, porque desde que recibió esa alerta, tendrá un plazo de 20 días para registrar el teléfono en su operador de telecomunicaciones o de lo contrario será bloqueado.

El Imei es la identificación única de cada celular. Es un código de 15 dígitos que usted puede averiguar tecleando la combinación *#06#. Con esta estrategia, el Gobierno Nacional, junto con la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), buscan combatir el delito del hurto de celulares en el país.



Si usted compra un dispositivo en una empresa de telecomunicaciones no deberá registrarlo. En cambio, si lo adquiere en almacenes de cadena, si tendrá que realizar el proceso.



No obstante, el experto comisionado de la CRC, Juan Manuel Wilches, advierte que si el usuario compra un celular en un operador pero contrata la línea con otra empresa, el Imei no queda registrado automáticamente.



Recuerde que si trae un celular desde el extranjero también hay que registrarlo. Debe presentar ante su operador la factura de compra y diligenciar un formato.



De acuerdo con Wilches, desde agosto de 2015 a diciembre de 2017 se han bloqueado 15,2 millones de celulares en el país por distintas razones (Imei inválido o duplicado, teléfonos sin formato y sin homologación, entre otras razones).



Ojo, tenga presente que la CRC no bloquea y tampoco desbloquea teléfonos (solo realiza procesos de homologación). Estos procesos únicamente los ejecutan los operadores de telecomunicaciones.



"La cifra de celulares bloqueados es el reflejo de que las medidas de control están funcionando, las cuales seguiremos posicionando a través de los operadores. Sin embargo, hemos detectado que las personas no están verificando la autenticidad de los lugares donde están comprando. En caso de que su celular sea hurtado, por favor reportar a los operadores para que realicen el bloqueo", aseguró el comisionado de la CRC.



Entonces, si sobrepasó el plazo de los 20 días para realizar el registro y su aparato fue bloqueado, la única vía para desbloquearlo es mediante su operador. Recuerde que se bloquea es el aparato, no la línea telefónica. En ese sentido, usted podrá seguir utilizando su sim card en otro teléfono.

Equipos bloqueados por no registro en Claro

Para desbloquear equipos en este operador es necesario que el usuario se acerque a algunas de las oficinas con la factura de compra. El proceso, según la compañía, tarda alrededor de 72 horas.



Para registrar el Imei en Claro existen tres canales. El primero de estos es mediante su call center. Para líneas prepago, se debe marcar al *611 y elegir las opciones 3 y 3. Los usuarios postpago deben seleccionar las opciones 2, 4 y 2.



Otro método es marcando al *611#. Si su línea es prepago, debe seleccionar las opciones 5, 3 y 2. Si es usuario postpago, elija las opciones 7 y 2.



Finalmente se puede realizar el proceso mediante la aplicación 'Mi Claro App'. Primero debe dar clic en 'transacciones', seleccionar 'registro Imei', 'validar registro' y por último diligenciar un formulario.

Celulares bloqueados por no registro en Movistar

Los usuarios de este operador podrán ingresar a www.movistar.co y en la parte inferior de la página seleccionar 'registra tu equipo aquí'. Luego, diríjase a la opción 'personas', ingrese el Imei y seleccione 'declaración de único usuario'. La empresa explica que la persona no tendrá que anexar ningún documento adicional.



La compañía dice que se realizarán los procedimientos de validación de los datos personales y del equipo, y posteriormente se notificará el resultado por medio de un mensaje de texto.



Para registrar el Imei se puede hacer marcando al #256 y seguir las instrucciones. Y además, el usuario puede marcar al *611# y visualizará en su pantalla las opciones de registro de acuerdo con el plan que tenga contratado.

Teléfonos bloqueado por no registro en TigoUne

Para solicitar el desbloqueo en TigoUne es necesario que los usuarios se acerquen a una de las tiendas de la empresa con la factura de compra del equipo. En caso de no tener el comprobante, es posible diligenciar el formato de declaración de propiedad.



El registro de Imei en este operador se puede realizar ingresando a www.tigo.com.co. y seleccionar el apartado 'atención al cliente'. Luego dar clic en 'registrar' y por último seleccionar la opción 'realízalo ahora'.



El proceso también se puede ejecutar marcando la opción *300, opción 2, 4 y 5. Al final del registro el usuario recibirá un mensaje de confirmación.

Proceso de homologación

Recuerde que antes de comprar y registrar su celular, debe verificar si está homologado para su uso en Colombia, de lo contrario el operador móvil no realizará el registro.



Es importante recordar que la homologación es un proceso de verificación de marcas y/o modelos que cumplen con los requisitos necesarios para funcionar en el país.



Antes de iniciar con el procedimiento, debe verificar si su equipo se encuentra dentro del listado de equipos homologados de la CRC. Para ello, siga este enlace: http://bit.ly/1g8ya9G

​De no estarlo, debe ingresar al siguiente enlace http://bit.ly/2e78u8E y seguir los pasos que allí le indican. Es importante que tenga a la mano información básica como el Imei de su equipo, la marca y el modelo. La CRC indica que si la información enviada es correcta, en un plazo no mayor a 15 días hábiles le informarán si su teléfono ha sido incluido en la lista de candidatos para ser homologados.



TECNÓSFERA