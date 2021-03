Emprendimiento de mujeres: los pasos que ha dado Colombia

El año pasado, el país le dio luz verde a la Ley de Emprendimiento 2069 de 2020 que busca incentivar este sector y toma medidas puntuales para que cada vez más mujeres en Colombia lideren y hagan parte de la creación de nuevas empresas.



Esta normatividad busca, entre otras cosas, cerrar una brecha en la participación femenina en el campo de los negocios y la innovación, en donde aún la vinculación de las mujeres es muy baja y falta mucho trabajo por hacer.



Así lo demuestra el reciente informe ‘El ecosistema de startups latinoamericanas en etapa semilla’, realizado por la plataforma Platzi, el cual revela que en la región solo el 30 por ciento de los negocios emergentes de base tecnológica cuenta con la participación de al menos una mujer dentro de sus equipos.



Esto se suma al reducido porcentaje de mujeres capacitadas en áreas Steam (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), que cada vez tienen mayor demanda en el mercado laboral. Según ONU Mujeres, la representación de las mujeres en sectores con alto crecimiento como el desarrollo de Inteligencia Artificial es del 22 por ciento y en Aprendizaje Automático es del 12 por ciento.



“Esto refleja una gran oportunidad, porque la participación de emprendedoras es aún muy bajo, la participación femenina es muy tímida. Pese a que se han ganado espacios, el país debe fortalecer las instituciones y las redes de apoyo del sector para generar más liderazgos femeninos dentro de los negocios”, indica Augusto Londoño, gerente ad hoc de la Red de Emprendimiento de Caldas.



Pese a esto, el país ha ido avanzando en los últimos años en generar mayores espacios para las mujeres. Según el ranking del Foro Económico Mundial, para 2019 Colombia pasó de ocupar el puesto 44 al 22 en cierre de brechas de género.



“La brecha entre hombres y mujeres en la industria de la tecnología sigue siendo muy alta como en otros sectores y afecta a todos los niveles socioeconómicos”, asegura Ingrid Zúñiga, PR y directora de comunicaciones de Platzi.



¿Qué cambia con la ley?

Uno de los principales avances que promueve la Ley 2069 para equilibrar más la vinculación de mujeres en los negocios es la creación del ‘Fondo Mujer Emprende’, que cuenta con un capital inicial de 20.000 millones de pesos para promover y financiar a emprendimientos, asociaciones y empresas de mujeres en todo el territorio nacional.



Dentro de la legislación también se contempla la capacitación y participación de programas de aceleramiento de negocios del sector agropecuario, en el cual aquellos que cuenten en su mayoría con la participación de mujeres tendrán prioridad y podrán participar en recursos no reembolsables que beneficie la promoción del emprendimiento.



Así mismo, las empresas de mujeres que hagan parte de licitaciones o convocatorias en el sistema de compras públicas podrán recibir puntajes adicionales en la evaluación de los postulados. A esto se suma que en el caso de que en un proceso de contratación con el Estado se registre un empate entre los participantes se elegirá la propuesta que tenga una mujer cabeza de familia, víctima de violencia intrafamiliar o que cuenten con la vinculación mayoritaria de personal femenino.



“Este tipo de estrategias son valiosas para que las mujeres tengan un camino cada vez más abierto en su desarrollo profesional y para que se impulse roles de liderazgo y se contemple la participación de mujeres en los equipos directivos de las empresas”, señala Manuela Noreña, emprendedora y cofundadora de Heltto.

Lo que falta

Dentro de los enfoques que debe tener el país para que se generen mayores escenarios para el surgimiento de emprendedoras está la promoción de políticas públicas que impulsen la ayuda en toda las fases del negocio, así lo indica Londoño.



“Se tiene que dar una voluntad del Gobierno para poner en funcionamiento lo que propone la ley de emprendimiento y no se quede solo en papel, además para reglamentar los puntos que aún faltan por desarrollar, esto otorgará valores diferenciales para cuando las mujeres quieran empezar a emprender”, agrega el gerente ad hoc de la Red de Emprendimientos de Caldas.



Así mismo, señala Londoño, juega un papel muy importante la visibilización de los proyectos liderados por las mujeres, en donde juega un rol no solo la emprendedora sino las entidades encargadas en impulsar el desarrollo del emprendimiento, los gremios y las redes de mujeres.



En esto coincide, Katya Warner, emprendedora y fundadora de Moon Bubble, quien además resalta que una de las mejores formas para equiparar el campo del emprendimiento en Colombia es impulsar los procesos de educación y acompañamiento.



“Eso es lo que más ayuda, tener contacto y asesoramiento con personas que sepan hacer las cosas, que hayan pasado por lo que tú estás viviendo. Compartir esas experiencias con el otro, desde los errores hasta los elementos de éxito”, detalla.



Por último, Noreña asegura que se deben abrir más espacios de representación de las iniciativas con participación femenina, ya que esto va a permitir que se equilibre y los roles de mujeres en puestos de mando.



“Es necesario que las mujeres nos sentemos en la mesa y se normalice que estemos en cargos directivos y de toma de decisiones. No vamos a conseguir nada haciéndose a un lado, como por años se ha normalizado”, destaca la emprendedora.

