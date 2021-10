Estas son las claves para empezar a emprender de manera exitosa

Formar una empresa no es una tarea fácil; los emprendedores tienen que enfrentarse con muchos retos para poder sacar a flote esa idea que da solución a una necesidad del mercado.



Así lo deja en evidencia un estudio que publicó la Cámara de Comercio de Bogotá en 2019, el cual reveló que el 60 por ciento de los emprendimientos de la capital fracasan en los primeros cinco años.

En el informe se destaca que entre las causas por las que un negocio no es exitoso están problemas en la administración, fallas en el desarrollo del producto o servicio y que no se tienen en muchos casos indicadores de gestión.



Expertos en el campo de la creación de empresa y emprendedores dan las pautas de cómo tomar el camino correcto a la hora de iniciar un negocio.



La primera fase

Toda empresa o gran compañía nació de una idea que buscaba resolver un problema que el emprendedor vio en el mercado y el cual, en algunas ocasiones, no estaba resuelto. Por eso el primer paso que se debe tomar es enfocarse en esa necesidad, así lo señala Paula Amador, mentora de Connect Bogotá Región.



“Es clave en una fase temprana validar que el problema existe, cuáles son las oportunidades que se pueden presentar y qué tipo de alternativas hay que ayuden a abordar este problema”, destaca.



Con este panorama más claro, se debe proceder a entender quién es el cliente al que va dirigido ese producto o servicio. No basta, indica la experta, con saber cuál es el tamaño del mercado, entre más detalles y caracterización se tenga de la persona a la que se va a llegar con la solución mucho mejor.



“Se tiene que conocer a profundidad el cliente, cuáles son sus dolores o problemáticas, cómo las resuelven, qué aspectos consideran a la hora de hacer una compra o adquirir un servicio, cuánto está dispuesto a pagar por ello”, agrega Amador.



En este aspecto hay que considerar que el mercado actual se transforma aceleradamente, precisa Eloísa Vela, coordinadora de emprendimiento e innovación abierta de Connect Bogotá Región.



“Las personas que emprenden ahora se van a enfrentar a clientes más conscientes y exigentes que hace unos años y eso les va a exigir mucho más a la hora del desarrollo del producto”, indica la experta.



Con estos pasos ya resueltos, es el momento de enfocarse en el producto o servicio, este nivel es para hacer pruebas, desarrollar prototipos, porque este aprendizaje permitirá entender qué falta por mejorar.



Para Andrés Gutiérrez, cofundador de las plataformas Tappsi y TPaga, es esencial contar con un producto mínimo viable que les permita a los potenciales clientes interactuar con esa primera versión.

Buscar alianzas, mentorías y procesos de aceleración pueden ser muy útiles para los emprendimientos. Foto: iStock

“Muchos emprendedores se demoran demasiado en lanzarla y pierden tiempo valioso para aprender de los usuarios y posicionarse en el mercado. Reid Hoffman, fundador de LinkedIn, tiene una frase muy importante en este punto y es que si un emprendedor no se avergüenza de la primera versión de su producto es porque se demoró demasiado en lanzarla al mercado”, asegura Gutiérrez.



Estas primeras versiones cuentan con las funcionalidades básicas, agrega el cofundador de Tappsi, pero no están completamente terminadas.



Este aspecto va a permitir refinar las ideas que se tengan, coincide Alexánder Nieves, CEO de Bigo Safe, permitiendo que en algunos casos se cambie el modelo de negocio inicial.



“La validación permite trabajar sobre algo real y no algo imaginario, suele pasar que se dedican recursos y energía en aspectos que el cliente no necesitaba o lo necesitaba de una forma distinta, por eso probar los prototipos en los usuarios da muchas pistas de hacia dónde dirigirse”, destaca Nieves.



Entre las claves también está apalancarse de herramientas como mentorías, procesos de aceleración e incubadores, lo que le va a permitir al emprendedor acceder a conocimiento muy importante.



“Apoyarse en el ecosistema de emprendimiento puede hacer toda la diferencia, porque no solo va a permitir generar relacionamiento con posibles aliados sino que el conocimiento previo de ellos va a permitir acelerar el proceso de desarrollo”, puntualiza Eloísa Vela.

