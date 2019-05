Sepa cómo eliminar el rastro de sus búsquedas en las redes sociales

Los inconvenientes de privacidad que han puesto en el ojo del huracán a las redes sociales en los últimos meses han aumentado las alertas sobre la importancia de ejercer más control de la información personal que se entrega a los servicios de internet.

En sus políticas de privacidad, las compañías informan que los datos de interacción dentro de sus plataformas son usadas para direccionamiento de publicidad y mejoras en los productos digitales. El escándalo de Cambridge Analytica, en el que se conoció que a través de una app externa se usaron los datos de millones de personas para influir en sus decisiones políticas de cara a las elecciones estadounidenses de 2016, dejó claro que los riesgos van más allá.



Además de evitar entregar demasiada información, existen algunas medidas que usted como usuario puede tomar para que las redes sociales no almacenen los registros de su actividad. Una de ellas es deshacer el historial de búsquedas que hace dentro de la plataforma. Estos son los pasos que debe seguir en los principales servicios:

Facebook

Vaya al menú principal de la parte superior derecha y escoja la opción Registro de actividad.

En el panel del costado izquierdo elija ‘Historial de búsqueda’.

Al hacer clic allí le aparecerá la lista de todas las búsquedas que ha realizado. Puede borrar todos los registros haciendo clic en la pestaña ‘borrar búsquedas’ o deshacerse de cada uno en el botón editar.

Desafortunadamente Facebook no permite borrar el registro de actividad completo ( es decir los likes o los comentarios que ha dado). En ese caso, la única opción que tiene es deshacer una por una cada una de las acciones. Vaya a Revisión de la biografía, en el menú principal, y en el botón de editar elimine el 'Me gusta' de la publicación.

También puede ocultar o eliminar las etiquetas que no desee agregar.

Instagram

En su perfil haga clic en el menú principal de la esquina superior derecha y elija la opción configuración ubicada al final del panel.

Escoja ‘Privacidad y seguridad’ y luego seleccione ‘Borrar historial de búsquedas’.

Tenga en cuenta que al hacer esta acción, Instagram aclara que es posible que todavía las cuentas que buscó aparezcan como resultados sugeridos.

Twitter

Los pasos que debe seguir para borrar su historial en Twitter son muy simples. Debe ir a la pestaña de búsquedas y al hacer clic en la barra 'buscar en Twitter' le aparecerán los usuarios y las palabras claves que buscó recientemente

Al lado de la opción recientes verá un incono de x. Pulse allí para borrar todas las búsquedas recientes.

TECNÓSFERA