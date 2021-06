Cinco aspectos claves para elegir una VPN en la casa

Contar con una conexión segura a la hora de navegar se ha vuelto en el último año una necesidad mucho más grande. La pandemia ha llevado a que millones de personas en todo el mundo tengan que trabajar desde casa de forma remota, lo que ha aumentado los riesgos de posibles ciberataques, ya que no se cuenta, en la mayoría de los casos, con canales seguros, en especial si se maneja información sensible de las empresas.

Un estudio de la firma Forrester, especializada en investigación de mercados,

publicado en febrero pasado, señala que el trabajo remoto aumenta en un 83 por ciento los riesgos de un incidente de seguridad en los datos. Esto se debe principalmente a que en los hogares no se cuenta con programas de protección suficientes.



(Le puede interesar: La oferta de Microsoft para comprar a Discord)



En este escenario, una de las alternativas más populares para garantizar una mayor seguridad son las VPN, que no son otra cosa que una red virtual privada que garantiza que la persona esté en un canal de conexión seguro y que la información que maneja está completamente encriptada.



“Sin el uso de una VPN, información como contraseñas, detalles bancarios y correos electrónicos confidenciales viajarán por internet a través de conexiones relativamente inseguras y que pueden ser intervenidas por ciberatacantes”, señala Luis Carlos Guerrero, presidente de Lumen Technologies Colombia, empresa especializada en redes privadas de internet.



Le contamos cuáles son los aspectos claves que debe revisar si desea contar con este tipo de opción desde su casa.

1. Multidispositivos

Un punto muy importante es verificar que el programa que vaya a adquirir sea compatible con los dispositivos que usa para conectarse a internet. Generalmente, la mayoría de opciones que hay en el mercado operan sin problemas en Windows y en el sistema operativo de Apple, pero si usted cuenta con un equipo en Linux, es necesario que verifique si funciona en este, ya que algunos de los servidores de VPN más populares no ofrecen este soporte.



(Lea también: Así le ha ido al activo digital más importante de los colombianos)



Además, compruebe cuántos son los dispositivos dentro de su hogar desde los cuales usará esta red privada, ya que eso le permitirá tener claro qué tipo de licencias deberá adquirir del programa. Para el hogar es normal conseguir opciones que van entre 5 y 8 equipos distintos, aunque se pueden ir ampliando según la necesidad.



Por último, no olvide incluir sus dispositivos móviles. Para esto, elija preferiblemente un programa que tenga también una aplicación. “Con esto solo se necesita descargar la app en el celular o tableta e ingresar a ella con un usuario y una contraseña que es creada por la persona”, indica Jorge Rueda, gerente para la región Andina de Linksys, compañía experta en conexiones inalámbricas.

2. La información que guardan

Otro aspecto que debe verificar es si el programa mantiene o no registros de la actividad que usted está realizando. Si bien esta herramienta ayuda a evitar que otros tengan acceso a sus datos de navegación, no es conveniente que la VPN que usa mantenga un compilado de esta información, ya que aumenta el riesgo de que no se le dé al usuario el anonimato que está buscando.



“Este aspecto es muy importante cuando se maneja información sensible de las compañías. Se debe buscar un servidor que tenga una política de cero registro, porque se garantiza que en ningún lugar va a quedar un historial de los datos que el usuario compartió y recibió mientras estaba conectado”, señala Rueda.



(También: La guerra comercial que Wom desató contra otros operadores)



Acá juega otro factor, y es que el proveedor de la VPN esté fuera de los ‘14 Eyes Countries’ o alianza de los ‘14 Ojos’, un pacto de inteligencia que en un primer momento se realizó entre cinco países (Estados Unidos, Canadá, Australia, el Reino Unido y Nueva Zelanda), pero que con el tiempo también incluyó a Dinamarca, Francia, Países Bajos, Noruega, España, Bélgica, Italia, Alemania y Suecia. Esta alianza establece que los países antes mencionados pueden compartir los datos de navegación de sus usuarios entre ellos, haciendo una vigilancia de las actividades que se desarrollan en internet, lo que puede tener implicaciones en la seguridad.

3. Geolocalización

Una de las funciones que ofrecen las VPN, y que van más allá del aspecto de la seguridad, es poder evitar censuras y bloqueos geográficos de contenidos en la web que puedan tener algunos países.



“Lo que hace la VPN es enmascarar la dirección IP del equipo con la del servidor al que se conecta, haciendo que sea virtualmente imposible que alguien identifique la IP, por lo que permite romper las barreras de geolocalización”, detalla Guerrero.



(Le recomendamos leer: ¿Cansado de tantos mensajes? Desconecte WhatsApp sin apagar sus datos)



Esto hace que pueda acceder a una serie o película que una plataforma de streaming tenga habilitada solo para cierto país o que pueda acceder a una página que está bloqueada en el lugar donde reside.



Además, en esto juega el elemento mencionado anteriormente y es tener en cuenta la jurisdicción y las políticas que manejan en el lugar desde donde se encuentra el servidor de VPN que se utilice.

4. VPN gratuitas y pagas

En el mercado podrá encontrar opciones pagas y gratuitas de VPN; incluso, el navegador Opera integra una función de VPN para sus usuarios sin ningún costo. Es importante que si quiere acceder a esta última, verifique la plataforma desde la cual va a descargar el programa y que se realice desde sitios o tiendas autorizadas, porque se corre el riesgo de que tengan algún archivo malicioso.



Por otro lado, tenga en cuenta que las alternativas gratuitas tienen generalmente una conexión más lenta a internet y pueden contar con un protocolo menos seguro y completo de navegación.



(Lea también: ¿Por qué Bill Gates dice que el bitcóin es malo para el planeta?)



Hay varias opciones pagas en el mercado que cuentan con un buen nivel de cifrado, y empiezan desde los 15.000 pesos mensuales, aunque hay planes que tienen menores costos si se adquiere por un año. Entre las opciones más reconocidas están ExpressVPN, NordVPN, CyberGhost e IPVanish.

5. Nivel de encriptación

Uno de los factores que hacen segura la navegación a través de servidores de VPN es el hecho de que la información que se envía al estar navegando cuente con una encriptación de extremo a extremo.



“Lo que hace esto es que en el caso de que un hacker puede acceder a la red de la persona, esta información va a estar cifrada, es decir, aun cuando tengan los archivos, estos estarán en un formato diferente del original, con el cual no se podrá saber su contenido”, detalla Rueda.



(Además: ¿Por qué el hombre más rico de China desapareció durante tres meses?)



Lo ideal es que el servidor de VPN que vaya a elegir cuente con cifrado AES de 256 bits, este es el nivel más seguro actualmente.

También le puede interesar:

- Polémica app para dejar ‘por escrito’ que sí habrá sexo consentido



- ¿Quién es Whitney Wolfe, la multimillonaria más joven del mundo?



- Luego de decisión de Uber en Reino Unido, ¿qué pasará en Colombia?



TECNÓSFERA

Twitter: @TecnósferaET