Las técnicas de Inteligencia Artificial en muchos campos ya son una realidad. Ya que se acercan las elecciones regionales en el país, la pregunta es si la IA también va a incidir en la forma de hacer política en Colombia y en el mundo y la respuesta a este interrogante es que sí lo hará.



En política es necesario recurrir a datos, estadísticas, estimaciones y predicciones para que los candidatos estén preparados para cualquier resultado y ahora con las herramientas que brinda la Inteligencia Artificial se abren más opciones para adquirir más conocimiento sobre el entorno político.

De acuerdo con la 'Tokio School', en el ámbito político se analiza la perspectiva de personas utilizando IA para la toma de decisiones importantes, la elaboración de discursos, con ciertos matices que puedan hacer cambiar de parecer a las personas, para así obtener más adeptos.



Algunos ejemplos, ya se han dado incluso años atrás, como en la campaña presidencial de Donald Trump en 2016. Aquí la IA se convirtió en una importante herramienta para aumentar los votos o hacer cambiar de opinión a muchos ciudadanos estadounidenses, específicamente a ciertos sectores de la población.



Aunque esto supone una ayuda en este tema, expertos también han analizado los posibles riesgos que se pueden correr con el uso de la IA, como la innovación sin tener permisos expresos, en donde se le da prioridad a la experimentación y se abordan temas trascendentales a medida que van apareciendo.



Así mismo, la creación de perfiles falsos o 'bots' que crean perfiles con determinada ideología en redes sociales, así como llegar con mensajes de texto y por mensajería instantánea a los votantes, sin que ellos hayan dado autorización para recibir este tipo de información.



Beneficios de la IA en la política

Según el portal anteriormente mencionado, no todo puede ser malo en la utilización de IA en política, por lo que pueden existir ciertos beneficios en ello como:



Puede detectar instantáneamente la corrupción en el sistema



Cuando se habilita un sistema de información con IA, esta puede analizar a cada candidato, su hoja de vida, su experiencia, su comportamiento, sus habilidades de liderazgo, entre otros para que la audiencia pueda saber cuál es la mejor opción a la hora de votar.



Puede mejorar la productividad de un sistema



Las IA pueden detectar posibles problemas que existan en un sistema y mejorar las deficiencias que este pueda tener.



Eliminación de fake news o noticias falsas más rápido



La IA puede detectar cuando una noticia o ionformación no es cierta, por lo que si se implementa alguna herramienta de estas en organizaciones independientes, estas serán detectadas en minutos.



Puede reducir los costos de las campañas políticas



Aunque no se considera lo adecuado, el aprovechamiento de la IA puede llevar al ahorro de algunos cargos en una campaña política.

