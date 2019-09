Tres herramientas gratuitas para editar archivos PDF

Editar un archivos PDF puede ser un dolor de cabeza recurrente para los usuarios de internet. Se trata de uno los formatos más utilizados para compartir información y es ampliamente usado por 1)ser el resultado de un documento físico digitalizado y 2) porque es un documento que evita las modificaciones posteriores de terceros



¿Quiere retomar su hoja de vida y la encuentra en un pdf, pero no el archivo original? No desespere. No es necesario copiar manualmente o empezar de ceros.



Si alguna vez se ha cruzado con estos archivos 'ineditables' y ha querido usar la información y editarla para generar otro documento, a continuación podrá descubrir cómo puede extraer esos datos, paso a paso.

Antes de tomar la información, usted debe saber ante qué tipo de PDF se está enfrentando.



Un PDF ‘nativo’ es el que resulta de un documento exportado de un programa digital compatible, como un archivo .DOC o .XSL. Resulta el formato más amigable para extraer porque reconoce los caracteres de texto y números que tiene dentro.



Usted puede reconocerlo al pasar el cursor sobre contenido. Si usted puede ‘subrayar’ la información, se trata de un PDF nativo.

Si por el contrario el PDF es el resultado de imágenes o documentos que fueron escaneados, se trata de un archivo menos ‘amigable’.



Para tratar con un PDF no nativo o de escáner deberá usar una aplicación de reconocimiento óptico de caracteres (OCR por su sigla en inglés). Resulta menos amigable porque los resultados de la extracción pueden variar de acuerdo a la calidad de la imagen. Si la copia no están tan clara, el documento resultante puede confundir letras o números. Descubra herramientas OCR para trabajar con PDF no nativos aquí.

Paso a paso con PDF Nativo

Para utilizar la información de un formato nativo puede optar por alguna de las siguientes opciones.

Cometdocs:



En su versión gratuita usted podrá extraer información de archivos, incluyendo tablas de excel, con una gran precisión.



1. Primero debe registrarse en la plataforma, bien sea con su cuenta en redes sociales o creando una nueva. Luego, el sitio le dará un breve tutorial sobre cada una de sus funciones, pero para convertir el PDF lo que debe hacer es arrastrar el documento que va a utilizar y cargarlo desde su equipo o importarlo desde un Google Drive o un DropBox.



2. Luego arrastre el documento a la opción 'convert' y elija uno de los formatos de transformación disponibles como Word, Powepoint o Excel.



3. Haga clic en 'convertir'. Cuando termine el proceso la plataforma le dirigirá a la sección de almacenamiento donde usted podrá ver su PDF y el formato saliente. Haga clic en el documento resultante y descargue. Cometdocs le ofrece un máximo de cinco conversiones semanales en su versión gratuita.

Google Drive:



Puede hacer uso de la plataforma de documentos compartidos de Google para convertir un PDF en un Google Doc.



1. Importe el documento que vaya a utilizar a su espacio de almacenamiento en Google Drive.



2. Una vez cargado, haga clic derecho para elegir la opción de Google Docs.



3. Aunque pueda tardar un poco más de lo esperado, lo que encontrará es que el documento se abrirá con posibilidad de edición sin inconvenientes.



4. Esta opción le permite detectar algunos formatos de texto como la cursiva, la negrita o el tipo de fuente, pero en caso de que el documento tenga tablas o esté en una orientación horizontal, lo resultados pueden no ser tan óptimos.

Online2PDF:



Una de las plataformas en línea más conocidas. Es tan simple como entrar en el sitio web y organizar sus documentos para convertirlos. Esta opción por ejemplo le permite al usuario visitante dividir o reorganizar páginas de su PDF, rotar orientación o hasta fusionar documentos.



1. Suba el archivo que desea transformar. Puede elegir varios archivos al mismo tiempo.



2. En la conversión estándar, usted obtendrá un archivo por todo el documento completo, pero también puede optar por la opción para exportar un archivo por cada página del PDF que está transformando.



3. Elija el formato de conversión como DOC, XLS, PPT, RTF o JPG.



4. El tiempo de la conversión depende de qué tan pesado sea su archivo. Una vez se realice el proceso, el documento resultante se descargará automáticamente.

​REDACCIÓN TECNÓSFERA

