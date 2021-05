Así puede detectar videos o fotos falsas en redes sociales

En redes sociales circulan millones de videos y fotos diariamente. En medio de tanto tráfico de información, suelen colarse varios contenidos multimedia que están sacados de contexto y/o son falsos y que, además, se viralizan y alimentan la desinformación.



Detrás de un contenido falso hay múltiples intenciones. Ana Saavedra, vocera de Colombia Check, asegura que la desinformación es un medio que utilizan las personas para manipular, sacar réditos políticos, estigmatizar poblaciones e, incluso, generar ingresos monetarios a partir de engaños a las personas.



En ese sentido, es importante que los usuarios en redes sepan identificar este tipo de contenidos para no replicarlos y que no se divulguen. Pero, ¿Cómo saber si una foto o un video son falsos?



La vocera de Colombia Check, plataforma digital que practica la comprobación de hechos y datos, advierte que muchos de los contenidos catalogados como 'desinformaciones' son justamente fotos y videos verdaderos y reales pero que están sacados de contexto. Por ejemplo, una declaración de hace varios años que se sacó de contexto para replicarla en la actualidad y generar desinformación.



Si usted desea cerciorarse de si una foto está sacada de contexto o no puede hacerlo con un método conocido como 'búsqueda inversa'. Es decir, en algún buscador, como Google, puede subir esa foto en la sección 'Imágenes' y allí encontrará detalles como cuál es el origen de esa fotografía y cuál era el contexto real cuando se publicó.



Otro de los contenidos falsos que circulan en redes son los montajes de todo tipo: desde una foto manipulada hasta trinos y pantallazos creados con intenciones de engañar. En esos casos, el consejo que dan desde Colombia Check es de siempre desconfiar. Además, tratar de rastrear ese contenido hasta su fuente original u oficial.



Por ejemplo, varios de los montajes que se hacen son de plantillas de medios de comunicación que son manipuladas para enviar mensajes o comunicar noticias falsas. Para comprobar la veracidad de estos contenidos puede ingresar a los canales oficiales del medio de comunicación y ver si en realidad se publicó esa plantilla o no. Lo mismo se puede hacer con el pantallazo de un trino; puede ingresar al perfil oficial de donde proviene el supuesto tuit y allí comprobar la veracidad del mismo.



En tiempos de paro nacional, son varios los videos, fotos, trinos y anuncios que han sido identificados como contenido falso. Colombia Check montó un especial en el que se ha aclarado si un contenido que se viralizó está sacado de contexto o no. Aquí puede ingresar: 'Mentiras y Verdades de las Reformas y el Paro Nacional 2021'.



Google también tiene múltiples herramientas para poder identificar contenidos falsos. En Twitter publicaron un hilo con consejos y plataformas para poder lograrlo: Google Imágenes, StreetView, Google Earth, Fact Checker y otras herramientas para comprobar datos.

🧵☝️ [HILO]



Aquí algunas herramientas e iniciativas que ponemos a disposición desde Google Colombia para que usuarios y periodistas puedan combatir la desinformación y verificar noticias ⬇️ — Google Colombia (@GoogleColombia) May 6, 2021

¿Qué hacer si veo un contenido falso en redes?

Si usted identificó que un video o una foto son falsos o están sacados de contexto puede, primero, no replicarlo y también, si la plataforma en la que está viendo ese contenido se lo permite, puede denunciarlo como contenido falso para que se elimine de la red social.

ANDRÉS GALINDO FERNÁNDEZ

