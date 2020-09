Así lo pueden engañar con alertas web falsas

Los ciberdelincuentes cada vez más están refinando sus ataques y las tácticas para robar la información de las personas o hacer que descarguen códigos maliciosos en sus equipos. Así lo revela la compañía de ciberseguridad SophosLabs, quien indica que se han detectado nuevas modalidades en alertas falsas en buscadores tanto en versiones web como en dispositivos móviles.



Recientemente fueron identificadas alertas que le indican al usuario que hay un problema inmediato en su dispositivo por lo que ofrecen una solución a través de un vínculo que, supuestamente, lo dirige a una plataforma de soporte técnico.

​

(Le puede interesar: ¡Ojo! Tenga cuidado con correo malicioso sobre Netflix)

Una vez en el vínculo malicio, le señalan a la persona que debe reparar un problema urgente y le ofrece la opción de descargar una aplicación adicional para solucionar el problema, la cual es fraudulenta y en algunos casos es paga.

Esta situación se ha detectado tanto en usuarios de Windows como de macOS. Foto: SophosLabs

La táctica, conocida como ‘Scareware’, también le indica a través de alertas falsas que hay un problema de seguridad y le ofrece descargar un antivirus falso. Los ciberdelincuentes para hacer más creíble el hecho bloquean las páginas de búsquedas para convencer a la víctima que hay un inconveniente que hay que solucionar cuando realmente no hay ningún daño.



(Además: El detector de ‘deepfakes’ que lanzó Microsoft)



Esta situación se ha detectado tanto en usuarios de Windows como de macOS.

Descarte ese tipo de alertas que además del mensaje incluye una cuenta regresiva Foto: SophosLabs

¿Qué hacer?

Los expertos señalan que es muy importante analizar el mensaje de la alerta, ya que al igual que con los correos maliciosos o phishing, tienen problemas gramaticales o hacen uso de frases no convencionales en sus mensajes.



Así mismo, descarte ese tipo de alertas que además del mensaje incluye una cuenta regresiva, las cuales tienen como objetivo aumentar la presión en el usuario para que acceda al vínculo y haga la descarga maliciosa.



(Lea también: Diez cosas a tener en cuenta para mejorar su conexión a internet)



Si le aparece la alerta indicándole el problema cierre su buscador, lo más seguro es que desaparezca inmediatamente. En el caso de que no se lo permita, ya que algunos atacantes usan páginas que bloquean los navegadores y ocultan el cursor del mouse, así como las opciones de salida en el teclado, es necesario que reinicie su equipo y no permita que su buscador restaure las páginas de la última sesión.

También le puede interesar:

- ¿Anonymous jaqueó la página web de la Policía?



- ¿Quiere ganar dinero extra? Con estas aplicaciones puede hacerlo



- ¿Qué significaría la posible alianza entre TikTok y Oracle?



TECNÓSFERA

Twitter: @TecnosferaET