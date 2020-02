¿Cómo puedo desbloquear mi celular si no recuerdo la clave?

Ponerle clave al celular es recomendable para evitar que otras personas puedan acceder a la información que usted tiene alojada en su dispositivo. Sin embargo, es probable que en algún momento olvide la contraseña, su celular no reconozca la huella dactilar o el rostro para desbloquear la pantalla inicial, que es una de las más recientes formas de bloqueo de los smartphones. Le recomendamos algunas opciones para desbloquear su equipo si alguna de las anteriores le falla.

Antes que nada, debe tener en cuenta que no existe método infalible. Con el paso del tiempo los patrones de seguridad de los dispositivos son cada vez más seguros y difíciles de descifrar por terceros, según el portal de tecnología Xataka Android.



Si olvida la contraseña o el patrón, una de las opciones para acceder (con versiones anteriores a Android 7.0) es llamar desde otro dispositivo y, mientras dura la llamada, acceder a las opciones o ajustes del mismo quitando el bloqueo por patrón o contraseña.



Esta alternativa puede fallar. Entonces hay que volver a intentarlo en forma manual. Pero si se hace varias veces sin éxito, llegará un momento en el que el smartphone le solicitará la dirección de correo electrónico y contraseña, o tal vez pedirá una dirección de correo electrónico alternativa en donde se deberán enviar los datos de recuperación.



Por otro lado, aquellos que usan un patrón con Android anterior a Lollipop (5.0), al dibujarlo por quinta vez, el celular preguntará con un tono muy cordial si se olvidó el diseño que había elegido. Al entrar en esa opción, usted podrá entrar al celular con el PIN (4 a 6 números, definidos por el usuario y que sirve para bloquear el inicio del equipo cuando está apagado) o la cuenta de Gmail.

¿Qué pasa si se le olvida el PIN?, en ese caso será necesario recurrir al PUK (Personal Unlocking Key o Clave Personal de Desbloqueo), otra clave que sirve para desbloquear el dispositivo. Este nuevo código lo debe proveer la operadora. Es posible obtenerlo online o solicitar que se envíe a otro número de línea por SMS.



La opción Smart Lock de Google realiza un bloqueo y desbloqueo automático. Para eso es necesario configurarlo previamente, desde la sección ‘Ajustes’, luego ‘Seguridad’ y ‘Bloqueo de Pantalla’. Al activarlo, bloquea al equipo y además se le puede indicar que se desbloquee al conectar un dispositivo vía Bluetooth, a través del reconocimiento facial o con la detección de uso por el propietario, que funciona con un acelerómetro, la herramienta encargada de saber que el dispositivo se está movilizando. Por su parte, ‘Ok Google’ es otra opción.



Con la app oficial de Google, Android Device Manager, es posible cambiar la contraseña de bloqueo de pantalla de un dispositivo Android desde otro celular. Esta es una buena forma de desbloquear el equipo o bloquearlo en caso de que sea robado.



Es necesario que ambos dispositivos estén configurados con la misma cuenta de Gmail. En la pantalla de la app aparecerán los equipos configurados con esa cuenta. Es cuestión de seleccionar el equipo bloqueado, elegir una nueva clave temporal que servirá tanto para bloquear el dispositivo como para desbloquearlo en caso de haber olvidado la clave.



Otra opción es la app, Droid Unlatch, la cual genera una clave especial de 6 números en el caso de que no recuerde el PIN o la contraseña. Además, lo que hace es enviar un SMS o un correo electrónico con el código.



Otro de los casos más populares es el servicio 'Find My Mobile', de Samsung. Esta página le permitirá tener control de su celular Samsung a distancia y desbloquear el dispositivo mientras el usuario esté configurado a la cuenta oficial de la marca.



De acuerdo con el portal de tecnología Xatak Android, casi todos los fabricantes de celulares tienen una página web de soporte oficial para que el usuario pueda encontrar la opción de solicitar el desbloqueo del celular. Sin embargo, en esos casos la empresa podrá solicitar la factura y algunos datos personales para realizarlo.



Un ultimo recurso es resetear el equipo de acuerdo como lo explica el manual de uso.



Tenga en cuenta que el ‘hard reset’ eliminará todo lo que hay almacenado en el celular incluyendo archivos, fotos, videos, contactos, etc, a menos que estén cargados en la tarjeta de memoria SD. Además, es importante tener en cuenta que la SD se debe retirar del dispositivo antes de ejecutar la operación.

TENDENCIAS EL TIEMPO