En medio de un recorrido a las fábricas de celulares en China, EL TIEMPO pudo conocer a Edward Tian, líder del laboratorio de tecnología de carga en Oppo, quien habló sobre los avances en materia de carga de los dispositivos de la marca y también dio unas pautas básicas para que los usuarios cuiden de la batería de los celulares.



Inicialmente, recalcó que la empresa de tecnología tiene más de 10 años investigando este tema y se ha consolidado como un líder en las mejoras constantes para sus dispositivos en esta área.

¿Cómo cuidar de la batería de su celular?

Pruebas a celulares Oppo en China Foto: Oppo

Aunque puede ser uno de los más populares, Tian habló sobre la importancia de utilizar los cargadores y los cables oficiales y originales que trae cada dispositivo. La explicación es simple y es que cada complemento entrega una potencia de corriente específica para que la batería funcione de una manera óptima, entonces si se usa otra opción podrá causar fallas a largo plazo.



Por otro lado, el sobrecalentamiento de un dispositivo es uno de los factores claves que debe tener en cuenta a la hora de cuidar de su celular, este es uno de los motivos por los cuales se presenta más desgaste, por lo que se recomienda esperar que vuelva a su temperatura normal para seguir utilizándolo.



Además, mucho se habla acerca de que los celulares se deben cargar hasta que lleguen al 100 %, pero Tian hizo una buena analogía para tocar este aspecto: “No es recomendable que una persona esté todo el tiempo completamente lleva o totalmente vacía, así funcionan también las baterías”.



Por lo tanto, explicó que no se debe dejar descargar el dispositivo hasta el 0% y luego cargarlo completamente debido a que esto genera un ciclo de carga completo y hace que la salud de la carga se vea afectada.



En cuanto a otros consejos sueltos, dijo que no se recomienda utilizar el celular para ejecutar acciones desgastantes mientras esté conectado.



También que lo ideal es desactivar el bluetooth y el GPS ya que estas herramientas desgastan constantemente la batería, por lo que si no las utiliza todo el tiempo, debe apagarlas.

