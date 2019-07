Cómo crear una contraseña segura y evitar que se la roben

Nadie está exento de ser víctima de una filtración de datos masiva. Solo ingresar su correo y una contraseña a cualquier portal en internet abre las posibilidades de que esa información más adelante sea conocida por terceros.



A principios del 2019, el experto en seguridad digital Troy Hunt, reveló que alrededor de 773 millones de direcciones de correos electrónicos y más de 21 millones de contraseñas fueron filtradas en el servicio de almacenamiento en la nube MEGA y en páginas especializadas de hackers. Esta brecha fue el resultado de una colección de más de 2.000 filtraciones diferentes, que datan incluso de 2008.

Si bien es difícil evitar verse afectado por filtraciones como estas, existen algunas recomendaciones que puede tener en cuenta y que lo ayudarán a mitigar las consecuencias.

Consejos

- Nunca use la misma contraseña para varios sitios web. Si su correo y clave resultan filtrados, los cibercriminales van a intentar probar la combinación en otros servicios porque saben que es uno de los errores más frecuentes que cometen los usuarios.



- Una encuesta realizada por ESET en noviembre de 2018 reveló que solo el 40 por ciento de los usuarios utiliza contraseñas distintas para cada servicio y un 30 por ciento crea dos o tres contraseñas distintas para todos los servicios.



- Evite usar palabras claves relacionadas con su vida personal como por ejemplo fechas de nacimiento, cumpleaños o los nombres de su mascota.



- Utilice combinaciones que incluyan números y caracteres especiales. Una buena recomendación es reemplazar las vocales por números. Por ejemplo, cambie la A por un 4 o la E por un 3. En vez de escribir ‘Contraseña’, elija C0ntr4s3ñ4. Trate de que haya mínimo ocho caracteres.



- Para crear claves seguras y evitar olvidarlas use administradores de contraseñas para almacenar todas las combinaciones. Algunas de ellas ofrecen la opción de acceso mediante huella digital.



- Active el factor de doble autenticación en los servicios que tengan esta opción disponible. Este es un método de control de acceso en el que se le solicita al usuario otras pruebas diferentes a parte del inicio de sesión, como un código que llega a su teléfono, para verificar su identidad.



- Gonzalo Romero, gerente de seguridad de la información de .CO, dice que "una práctica recomendada es que cuando el usuario escriba las claves entre sus archivos escriba al menos uno o dos caracteres que le ayuden a recordar y no la clave completa".



- No ingrese su contraseña cuando está conectado a redes wifi públicas. Puede usar VPNs para asegurarse de que nadie vulnere su conexión y que el tráfico sea cifrado.

Cambie sus contraseñas periódicamente y nunca vuelva a usar aquellas combinaciones viejas que pueden resultar incluidas en las listas de brechas de información.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET