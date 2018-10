¿Llegó la hora de comprar un parlante inteligente?

Son uno de los sectores de más rápida expansión en dispositivos para el hogar. Impulsados por la fiebre del internet de las cosas, prometen darles a sus usuarios una probada del mundo de opciones del que dispone Tony Stark cada vez que le habla a J.A.R.V.I.S.

Y, como J.A.R.V.I.S., cada uno tiene adentro un asistente que responde cuando se lo llama por su nombre. Como el genio de la lámpara si alguien la frota.



Pero, como con el genio de la lámpara, una cosa es escuchar la historia y otra, ser el que pide los deseos. Por eso, ya se trate de Alexa, Assistant, Siri o Bixby, el mejor argumento para comprar un parlante inteligente es probar uno.



En este punto hay que definir con precisión a qué nos referimos cuando hablamos de un parlante inteligente. Si bien abundan en el mercado altavoces con capacidades de conectividad wifi, Bluetooth o NFC, lo que les permite emparejarse con su celular, reservaremos el mote de ‘inteligente’ para aquellos que cumplan dos características: poder ser controlados por voz y tener incorporados recursos de inteligencia artificial.

Hay tres plataformas principales: la de Amazon, la de Google y la de Apple.

¿Para qué sirven?

La buena noticia es: para cada vez más. La mala: no siempre en Colombia. Si bien cualquiera de estos dispositivos puede ser adquirido en el exterior y traído al país, en la mayoría de los casos eso plantea limitaciones y la más destacada es el idioma. Muchos todavía no hablan español.



Salvado ese escollo, puede usarlos para escuchar música desde servicios como Spotify o Apple Music, reproducir podcasts, averiguar el estado del clima y crear recordatorios.



Más interesante es lo que pueden hacer cuando se usan en asocio con aparatos inteligentes, porque allí es donde se convierten en el cerebro del hogar inteligente. Encender y apagar las luces, activar el sistema de seguridad, subir y bajar las cortinas, controlar el televisor. Las opciones aumentan a medida que nuevos fabricantes crean aparatos conectados.



En Estados Unidos, se estima que un 18 por ciento de los adultos –es decir, casi uno de cada cinco o 45 millones de personas– tiene un smart speaker, y, según un estudio de Canalys, esa cifra va a seguir aumentando.



Tan solo este año, se proyectan ventas del orden de los 56 millones de unidades. De allí que no extrañe que nombres de referencia como Amazon, Google y Apple traten de dominar ese paisaje.



De hecho, Lenovo lanzó recientemente un modelo, y firmas tan conocidas como Huawei y Samsung ya anunciaron los suyos. Para este ejercicio, nos ocuparemos de cuatro modelos que ya están a la venta.

Amazon Echo

El parlante inteligente de Amazon es pionero de la clase, y, de hecho, su asistente Alexa ha aventajado a la competencia en cuanto a versatilidad, pues interactúa con docenas de dispositivos. Sus limitaciones geográficas son todavía considerables: Solo deja usar una dirección en Estados Unidos para apps como el clima o, incluso, servicios como Spotify y solo puede leer libros en inglés. Tiene, en cambio, acceso total a Amazon Music. Lo más notable, siendo, como es, un aparato de Amazon, la función ‘Shopping’ no está habilitada en nuestro país. El sistema está diseñado para ir agregando parlantes más pequeños (se llaman Dots) en cada habitación. Se puede comprar desde Colombia en Amazon.com. El modelo de segunda generación cuesta 100 dólares y el Dot, 50.

Apple Homepod

Un parlante inteligente que privilegia la calidad del sonido, a la vez que permite consultar el estado del tiempo, crear recordatorios o controlar otros dispositivos. A diferencia de sus rivales, habla español porque Siri lo ha hecho por años. Sin embargo, no ha llegado al país (se había anunciado para noviembre) y, por ahora, habría que traerlo del exterior. Vale 349 dólares en la Apple Store y requiere un iPad 5 o posterior o un iPad de quinta generación o posterior.

Google Home

El Home (así como su hermano menor, el Home Mini) son la apuesta de Google por capitalizar el enorme ecosistema de aplicaciones de su marca. Ambos son idénticos en sus capacidades, aunque la versión más grande tiene un sonido significativamente superior. Por razones obvias, se le da bastante bien hacer búsquedas en internet. ¿Quiere saber quién dirigió Infinity War? Simplemente pregúntele. Por defecto, funcionan en inglés, pero Google ya habilitó en su Assistant versiones del español de EE. UU., México y España. Estas se pueden configurar desde el menú de la aplicación. Vale 129 dólares en store.google.com, en tanto la versión Mini cuesta 49 dólares. ¿El truco? No se puede ordenar desde Colombia.

Lenovo Smart Display

En rigor, más que un parlante inteligente, se trata de una pantalla inteligente. Lenovo se alió con Google, y el resultado es un aparato distinto. Mientras que los demás dispositivos de este listado responden con clips de audio, aquí, la respuesta salta literalmente a la vista. Si usted pregunta ‘¿dónde queda Hawái?’, los primeros contestarán que ‘en el Pacífico central’, en tanto que la Smart Display le mostrará un mapa y dirá: ‘Mira, aquí está Hawái’.



Además de configurar alarmas u organizar la agenda, puede hacer videollamadas, reproducir videos de YouTube o mostrar tutoriales o recetas en internet, paso a paso, en la pantalla. Todo, con comandos de voz. Hay dos versiones, una de 250 dólares y una de 200.



WILSON VEGA

EDITOR DE TECNOLOGÍA EN EL TIEMPO @WilsonVega