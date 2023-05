La opción de bloquear mensajes y las llamadas de los perfiles de Facebook o la cuenta de Instagram restringe la posibilidad de que una persona pueda ponerse en contacto en Messenger o por medio del chat de Facebook.

¿Cómo bloquear el perfil de alguien en Messenger?

Para bloquear los mensajes de un perfil debe seguir estos pasos.



- Abra la app para computadoras

- Luego, vaya hasta la conversación con la persona que quiere bloquear y haga clic en los tres puntos

- Después, vaya a Bloquear en Messenger > Bloquear



Más noticias: Elon Musk cumple 1 año detrás de Twitter; así han cambiado las cosas en la ‘app’



De acuerdo con Facebook, bloquear los mensajes de las personas no es lo mismo que bloquearlas en Facebook. En caso de que bloquee los mensajes de una persona, pero cuando no se bloquea en Facebook, aún podrá ver su perfil en la red social.



"Según la configuración de privacidad de la otra persona, también podrá ver sus actualizaciones de estado, comentarios, "Me gusta" y etiquetas en Facebook", indicó la plataforma.



Lea más: ‘Con la IA no nos puede pasar lo mismo que con el cambio climático’

Cómo funciona el bloqueo con varios perfiles de Facebook



Si bloquea el perfil de Facebook de alguien desde la app de Messenger, solo evita que interactúe con el perfil que está usando actualmente.



En caso de que la persona que bloqueó tenga más de un perfil de Facebook, bloquear uno de ellos limitará la forma en la que sus otros perfiles pueden interactuar con usted.

También puede leer: